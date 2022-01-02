怕被罰錢…她偷安全帽騎車聚餐　警嘆：躲600元罰單換一個前科

記者陳雕文／新北報導

新北市一名女子上月28日晚間要坐朋友的機車去聚餐，但她沒有安全帽，竟心生歹念，拿走別人的安全帽開心去吃飯。後來被害人發現安全帽不見，氣憤報案。警方循線查獲偷帽的女子，她無奈表示，「沒戴帽子擔心被開單！」員警聽完搖頭說，「妳擔心交通裁罰，結果犯下竊盜刑案…」全案依法函送。

▲瞿女沒有安全帽，怕上路會被罰，竟犯下刑法偷竊他人的安全帽被逮，未來還可能留下前科，得不償失。（圖／記者陳雕文翻攝）

原來，47歲的瞿姓女子案發當時要去聚餐，但騎車的友人只有一頂安全帽，瞿女擔心直接上路會被警方開罰，左顧右盼後發現了一輛機車上有安全帽，她決定偷去使用，還認為自己的行為不會被發現。

到了當天晚間8點多，安全帽的主人回到機車時發現遭竊，立即報案。警方沿途調閱監視器，晚間9點多在中正路逮到了瞿女，她表示，因為擔心被警方開單才拿了安全帽。

▲無辜女騎士的安全帽遭竊，急忙報案。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方聽完傻眼並解釋，「真的太不會想了…為了躲掉行政罰鍰，結果犯了刑法！而且偷竊的行為是屬於公訴罪，未來還會有前科，這樣一點也不值得」，全案依竊盜罪嫌函辦。

▼遭竊的安全帽。（圖／記者陳雕文翻攝）