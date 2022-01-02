快訊／韓國瑜宣布「新身份」　上萬韓粉High翻

▲韓國瑜辦新書見面會。（圖／翻攝韓國瑜YT直播）

記者徐政璿／台北報導

高雄市前市長韓國瑜在遭到罷免後投身公益，將自身經驗與感動收錄在《韓先生來敲門》一書。韓國瑜今（2日）14時在台北市大安森林公園舉辦新書見面會，他也在現場宣布新身份，將擔任「台北市典亮慈善基金會」董事長一職，上萬名韓粉擠爆現場，氣氛High翻。

韓國瑜表示，台灣的希望與正能量，絕對不是在政治人物，而是在於善良的人民、草根力量，不管台灣上空的是烏雲或彩雲也好，優秀的團隊總是能在黑暗伸手不見五指時，找到一絲光芒；離開政壇後很想做公益，但疫情爆發，因此幕僚建議去採訪感人故事，透過Youtube影片、彙整成書，將良善力量傳播出去，成立「典亮基金會」推廣公益活動。

「台北市典亮慈善基金會」官方網站「董事長的話」已換上韓國瑜的照片，他以「微光凝聚，必然燦爛」為題寫下文章，他表示，台灣有許多充滿抱負的年輕志工，就像陽光、彷彿無所不在，儘管時有烏雲掠境，但志工總是一如既往地充滿善意、大放光明，用自身力量，給予社會各個角落最溫暖的支持和鼓勵，為這世界帶來許多感動。

韓國瑜表示，自己曾笑言「禿子跟著月亮走」，但其實自己一直都是跟著陽光走，跟著陽光、並肩朝著一個崇尚光明的未來努力，他認為，這片土地上有許多陽光照不到的地方，他希望這些地方，也能感受到屬於溫暖的關懷和熱情的力量。

韓國瑜指出，自己一個人的力量有限，但他相信，當微光凝聚，總有一處角落會燦爛發光，期盼「典亮」能夠用小小的微光，來照亮社會各處需要的地方、為需要的人們帶來更多溫暖。

▼《韓先生來敲門》善良微光見面會現場人山人海。（圖／記者徐政璿攝）