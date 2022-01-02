快訊／韓國瑜辦新書見面會　上萬韓粉擠爆大安森林公園

▲《韓先生來敲門》善良微光見面會現場人山人海。（圖／記者徐政璿攝，下同）



記者徐政璿／台北報導

高雄市前市長韓國瑜在遭到罷免後投身公益，將自身經驗與感動收錄在《韓先生來敲門》。韓國瑜今（2日）14時在台北市大安森林公園舉辦「善良微光見面會」，大批韓粉今一早就抵達現場排隊，活動尚未開始，就有上萬名韓粉擠爆現場。

根據《韓先生來敲門》善良微光見面會活動流程，14時開放民眾進場、14時30分主持人開場、14時40分介紹書內12位貴賓上台、15時韓國瑜上台致詞、15時20分抽獎活動&韓國瑜與粉絲合照、15時50分大合唱。

韓國瑜昔日市府團隊成員，包含民政局前局長曹桓榮、兩位新聞局前局長王淺秋與鄭照新、法制局前局長吳秋麗、勞工局前局長王秋冬今都出席。

韓國瑜日前接受廣播專訪時表示，之前選舉時支持者那麼熱情，後來離開高雄之後，什麼都不做也很兩難，所以就是希望盡一點微薄之力關心弱勢族群。

至於有許多政論節目討論要參選台北、桃園的說法，韓國瑜回應，「那都是隨便的無稽之談，他們做節目別有居心，完全是想像力，我完全沒要想什麼。」

韓國瑜坦言，「我是很靜的！」在沒有位置時，一心想做事情是，要把自己調回道家的心情，把自己修練好，有機會為老百姓做事，當仁不讓。