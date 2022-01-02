韓國瑜復出3玄機「暗示政黨輪替」　他：跟蔡英文2016年口號相似

▲韓國瑜新書發表會。（圖／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

前高雄市長韓國瑜2日舉辦新書見面會，現場湧入成千上萬支持者。對此，台灣基進黨議員參選人陳子瑜分析有3個玄機，其中他宣布擔任「典亮慈善基金會董事長」，這與總統蔡英文2016年總統大選口號「點亮台灣」高度相似，有暗示藍營政黨輪替意味。

對於韓國瑜罕見有公開大型活動，陳子瑜以「國民黨的落魄，是成就韓國瑜的養分」為題表示，正是因為國民黨的積弱不振，讓韓國瑜什麼政治動作都不用做，就能累積龐大的藍營人望。

陳子瑜說，從國民黨主席選舉，經過罷免、公投到中二補選，藍營敗多勝少，勝也是慘勝；而金馬獎跟立場新聞遭清算，都要在外界批評後才慢半拍表態，「凡此種種，都讓藍營支持者士氣低落，將情感投射在位居第二線的韓國瑜身上。」

對此，陳子瑜分析韓國瑜這一場見面會有三個玄機：第一，活動巧妙地包裝成非政治性，避免給外界操作的空間。但即便如此，台下群眾都心知肚明，這是韓國瑜重返政壇前的開幕式。

第二部分，陳子瑜表示，韓國瑜宣佈成擔任「典亮慈善基金會董事長」，與蔡英文2016年總統大選的口號「點亮台灣」高度相似，有暗示重演藍營政黨輪替的意味。

第三方面，陳子瑜說，韓國瑜擔任基金會董事長，身份更彈性、行程更多元，即使韓國瑜現在表態不選2022年縣市首長，也可以先幫「韓家軍」輔選，和「戰鬥藍」互別苗頭，進一步弱化朱立倫的權威。

最後，陳子瑜表示，政治局勢多變，2022年韓國瑜從慈善基金會出發，進可攻退可守，反正當年都當過落跑市長去選總統，這次如果當個落跑董事長，更是小菜一碟，「國民黨其他政治人物的皮，真的要繃緊了；韓國瑜來敲的門，絕對不是禮物。」