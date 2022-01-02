「林靜儀在中二住過幾天？」　國民黨嗆：選舉才遷戶籍

▲林靜儀。（資料照／記者曾俊豪攝）

記者徐政璿／台北報導

台中市第二選區立委補選將在明年1月9日舉行，民進黨候選人林靜儀屢遭質疑「空降」，國民黨文傳會主委凌濤表示，林靜儀為了這次補選才在10月底緊急遷戶籍到中二選區，請問林靜儀「在中二又住過幾天？」

凌濤表示，林靜儀為了這次補選才在10月底緊急遷戶籍到中二選區，對照國民黨候選人顏寬恒中二在地深耕多年，立委任內高達180多項的實際建設，兩相對比之下，林靜儀空降中二的說法根本是「實至名歸」。

凌濤指出，林靜儀參選中二之前未有任何實績佐證能力，參與中二補選之後，充斥政治口水，搭配台北「議顏堂」極盡抹黑顏寬恒，絲毫不見半點對於中二的規劃願景，自證林靜儀「不僅空降而且空心」。

針對林靜儀指控國民黨主席朱立倫參選新北市長時也是「空降」一事，新北市議員中和選區邱烽堯則回擊，朱立倫在中和區連城路居住、成長多年，中和各界當時都歡迎「在地子弟」朱立倫「回新北參選」，林靜儀又一次烏龍指控，請問林靜儀「在中二又住過幾天？」

邱烽堯也強調，朱立倫在中和區連城路的「老房子都還在」，街坊鄰居、鄰里長當時聽聞朱立倫要選新北市長，都「舉雙手歡迎」，朱立倫哪一點是「空降」？反觀林靜儀，有任何中二選區的街坊鄰居能證實，林在地居住生活的事實嗎？

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