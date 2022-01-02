　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「林靜儀在中二住過幾天？」　國民黨嗆：選舉才遷戶籍

▲▼林靜儀醫師、台北市醫師職業工會連署，呼籲三訴求接受滯陸台商包機返台。（圖／記者曾俊豪攝）

▲林靜儀。（資料照／記者曾俊豪攝）

記者徐政璿／台北報導

台中市第二選區立委補選將在明年1月9日舉行，民進黨候選人林靜儀屢遭質疑「空降」，國民黨文傳會主委凌濤表示，林靜儀為了這次補選才在10月底緊急遷戶籍到中二選區，請問林靜儀「在中二又住過幾天？」

凌濤表示，林靜儀為了這次補選才在10月底緊急遷戶籍到中二選區，對照國民黨候選人顏寬恒中二在地深耕多年，立委任內高達180多項的實際建設，兩相對比之下，林靜儀空降中二的說法根本是「實至名歸」。

凌濤指出，林靜儀參選中二之前未有任何實績佐證能力，參與中二補選之後，充斥政治口水，搭配台北「議顏堂」極盡抹黑顏寬恒，絲毫不見半點對於中二的規劃願景，自證林靜儀「不僅空降而且空心」。

針對林靜儀指控國民黨主席朱立倫參選新北市長時也是「空降」一事，新北市議員中和選區邱烽堯則回擊，朱立倫在中和區連城路居住、成長多年，中和各界當時都歡迎「在地子弟」朱立倫「回新北參選」，林靜儀又一次烏龍指控，請問林靜儀「在中二又住過幾天？」

邱烽堯也強調，朱立倫在中和區連城路的「老房子都還在」，街坊鄰居、鄰里長當時聽聞朱立倫要選新北市長，都「舉雙手歡迎」，朱立倫哪一點是「空降」？反觀林靜儀，有任何中二選區的街坊鄰居能證實，林在地居住生活的事實嗎？

更多熱門新聞...

「今年是戰鬥的一年！」　朱立倫元旦談話：堅定黨紀、團結贏得2022

► 用這台除濕機不怕電費爆表

ET快訊
劉品言曝《華燈》小姐私照　網洗版指認「兇手就是妳」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「1500萬劑BNT打不完啦！」　國民黨列林靜儀8大爭議言論

韓國瑜見面會「上萬粉絲擠爆」　黨內人士點名：朱立倫要頭大了

「林靜儀在中二住過幾天？」　國民黨嗆：選舉才遷戶籍

柯文哲府外獨站40分　黃暐瀚指出一關鍵：顯然不是刻意「罰站」

總統府致電她「轉達市長」　黃珊珊：無言！應直接向柯文哲說明

找企業捐款改建壽山動物園挨轟　天龍國心態！綠議員反批護高市

顏寬恒獲盧秀燕力挺！　藍營「台中鐵三角」大合體

台銀首勝開張後狂電璞園44分　陳國維透露2連勝關鍵

韓國瑜自比微光　「要為台灣社會凝聚成一道溫暖的光！」

一張照片還原柯文哲「罰站」現場　總統府今再度去電北市府致意

台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

ELLA炸場嗨唱《三天三夜》 《來個蹦蹦》勁寶開頭有夠可愛

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

台中中國附醫商圈滷味店突氣爆　震退2巡邏員警！下秒衝進店救人

台中滷味店氣爆瞬間畫面曝！2員警就在現場...衝店內搶救老闆娘

驚悚瞬間！聯結車「撞破」分隔島　釀13車連環撞...女駕駛目擊尖叫

品冠8歲兒唱《門沒鎖》爆紅　「虎子無犬父」遺傳美聲

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

「1500萬劑BNT打不完啦！」　國民黨列林靜儀8大爭議言論

韓國瑜見面會「上萬粉絲擠爆」　黨內人士點名：朱立倫要頭大了

「林靜儀在中二住過幾天？」　國民黨嗆：選舉才遷戶籍

柯文哲府外獨站40分　黃暐瀚指出一關鍵：顯然不是刻意「罰站」

總統府致電她「轉達市長」　黃珊珊：無言！應直接向柯文哲說明

找企業捐款改建壽山動物園挨轟　天龍國心態！綠議員反批護高市

顏寬恒獲盧秀燕力挺！　藍營「台中鐵三角」大合體

台銀首勝開張後狂電璞園44分　陳國維透露2連勝關鍵

韓國瑜自比微光　「要為台灣社會凝聚成一道溫暖的光！」

一張照片還原柯文哲「罰站」現場　總統府今再度去電北市府致意

大媽拿鑰匙「狂刮特斯拉」！哨兵模式高清無碼全都錄　下場賠慘了

高雄酒駕撞毀一家四口！林阿嬤憔悴坐病房外　2個原因不敢回家

「1500萬劑BNT打不完啦！」　國民黨列林靜儀8大爭議言論

熟女努力扭腰擺臀賣行車用品　2千網友不領情：屁股長蟯蟲？

政治熱門新聞

快訊／韓國瑜宣布「新身份」　上萬韓粉High翻

自主健康管理6天才染疫！北市大同區30多歲男確診　曾到超商、早餐店

柯文哲獨站40分　黃暐瀚指一關鍵

柯文哲府外獨站40分　民眾黨要蔡英文道歉：羞辱市長就是羞辱台北市民！

一張照片還原柯文哲「罰站」現場　總統府今再度去電北市府致意

韓國瑜人氣超旺　朱立倫要頭大了

熊好券第400萬筆得主在萬華！　11名幸運兒可領3000元加碼

「1500萬劑BNT打不完啦！」　國民黨列林靜儀8大爭議言論

韓國瑜自比微光　「要為台灣社會凝聚成一道溫暖的光！」

府盼她「轉達市長」　黃珊珊：無言

找企業捐壽山動物園挨轟　綠議員護高市

柯文哲獨站40分鐘　他開炮總統府

LIVE／旅館疑爆群聚　北市說明最新因應

「林靜儀在中二住過幾天？」　國民黨嗆：選舉才遷戶籍

更多熱門

相關新聞

顏寬恒獲盧秀燕力挺！　藍營「台中鐵三角」大合體

顏寬恒獲盧秀燕力挺！　藍營「台中鐵三角」大合體

國民黨台中第二選區立委補選候選人顏寬恒2日下午在龍井天波府舉辦一場親子活動，邀請深受小朋友喜歡的YOYO家族演出，這場活動的神秘嘉賓就是「媽媽市長」台中市長盧秀燕。據了解，盧秀燕是應邀出席這場親子活動，同行還有國民黨立委江啟臣、楊瓊瓔，台中藍營大咖一起合體挺顏寬恒。

一張照片還原柯文哲「罰站」現場　總統府今再度去電北市府致意

一張照片還原柯文哲「罰站」現場　總統府今再度去電北市府致意

柯文哲府外獨站40分　民眾黨要蔡英文道歉：羞辱市長就是羞辱台北市民！

柯文哲府外獨站40分　民眾黨要蔡英文道歉：羞辱市長就是羞辱台北市民！

中捷B8站變更到顏寬恒豪宅旁？　林佳龍：新站附近有顏家土地？

中捷B8站變更到顏寬恒豪宅旁？　林佳龍：新站附近有顏家土地？

顏寬恒：名嘴沒中心思想不能讓人尊重

顏寬恒：名嘴沒中心思想不能讓人尊重

關鍵字：

林靜儀顏寬恒台中中二選區國民黨民進黨蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

肚痛吃藥撐！30歲女「一睡叫不醒」　醫嘆：流血流到死

割包皮有多痛？「疼痛等級PK」結果驚呆網

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！

劉品言曝小姐私照　網入戲指認兇手

4歲童遭鄰居拐賣　隔33年手繪地圖找到媽媽

吃火鍋「1週極限次數」曝！醫警告：超過傷心腎

開工日回暖3天！這天冷空氣突襲急凍13度

雷／《全明星3》紅藍隊長出爐！

小家庭每月「狂燒10萬」　網驚：太省了吧

快訊／台大法律男學生宿舍墜樓亡

萌弟洗澡尖叫護鳥！　媽衝入笑翻

王力宏原本也要唱跨年！「彩排錄音曝光」粉絲哭了

台中女看五月天演唱會搭專車返家　睡醒又在高雄

快訊／國道3號15車連環撞！

快訊／韓國瑜宣布「新身份」　上萬韓粉High翻

更多

最夯影音

更多
台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」

台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」
跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

ELLA炸場嗨唱《三天三夜》 《來個蹦蹦》勁寶開頭有夠可愛

ELLA炸場嗨唱《三天三夜》 《來個蹦蹦》勁寶開頭有夠可愛

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

台中中國附醫商圈滷味店突氣爆　震退2巡邏員警！下秒衝進店救人

台中中國附醫商圈滷味店突氣爆　震退2巡邏員警！下秒衝進店救人

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面