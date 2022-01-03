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6個洞圍牆拆了！國產署認定招待所占用公有地　顏家承諾2周拆除

▲▼817招待所被國產署認定有違建130平方公尺，顏家承諾會在2周內拆除。（圖／記者白珈陽攝）

▲817招待先前被外界質疑只敲6個洞就停工的圍牆，3日已全部拆除。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、林冠吟／台中報導

台中第二選區立委補選候選人顏寬恒，日前遭人舉報其817招待所被爆侵占公用地，遭動工拆除違建後，被外界質疑只有象徵性打了6個洞就停工，但最新進度指出，先前被質疑的6個大洞圍牆3日已遭到拆除，相關違建部分也同步在進行拆除工程。國產署同日查訪後，認定817招待所占用公有地約130平方公尺，顏家也已承諾會在2周內動工拆除。

拆了！台中第二選區立委補選候選人顏寬恒，日前遭人舉報其位在南屯區的817招待所在公有地上違建，經市府認定違建面積為500平方公尺後，顏寬恒在去年12月7日親自敲下第一磚，宣告拆除決心後，卻遭到外界質疑拆除進度緩慢，除了拆掉出口大門外，只在牆上打了6個洞就停工，主建築物更幾乎沒有拆除動作。

顏寬恒也為此出面澄清，強調違建拆除作業從動後就從未停滯過，一切依照專業工班安全考量與排定進度，一切依法、依進度拆除，更直言若有任何問題，「歡迎檢舉」。而最新進度顯示，先前被外界質疑只敲了6個洞的外牆，3日已被全面拆除，其餘相關違建拆除工程也在同步進行中。

▲▼817招待所被國產署認定有違建130平方公尺，顏家承諾會在2周內拆除。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼817招待所被國產署認定有違建130平方公尺，主建築物將會拆除一半，顏家也承諾會在2周內拆除。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼817招待所被國產署認定有違建130平方公尺，顏家承諾會在2周內拆除。（圖／記者白珈陽攝）

國產署3日也同時前來顏家817招待所會勘，認定有部分建築物侵占到公有地，占用面積約為130平方公尺，預計將會把主建築物拆除一半，而顏家也已承諾會在2周內動工拆除，目前在將要拆除的違建上，也已用圍籬圍起，待完成後會再通知國產署前來。至於要恢復到什麼程度？國產署分署長趙子賢回應，地上所有之車道和造景皆須全部拆除，原則上應僅能剩下水泥地可保留，會再視情況決定是否有拆除之必要。

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