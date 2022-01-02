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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

一張照片還原柯文哲「罰站」現場　總統府今再度去電北市府致意

▲▼元旦升旗人員配置。（圖／總統府提供）

▲元旦升旗人員配置。（圖／總統府提供）

記者杜冠霖／台北報導

台北市長柯文哲昨受邀參與元旦升旗，柯文哲在工作人員引導下，先至現場站定位，然而當三軍儀隊演出時，畫面呈現柯文哲獨自一人看著表演，被形容「柯總統閱兵」，也引發爭議。對此，總統府發言人張惇涵解釋，五院院長當時已就定位，而柯市長身旁的空位，是留給主辦單位5大醫事團體代表；這些代表是在06：20左右，與總統、副總統一起至現場就位。

關於媒體詢問總統府元旦升旗，台北市柯文哲市長動線之議題，總統府發言人張惇涵今（2）日表示，昨天總統府便有公開說明，如有安排不周之處，請柯文哲市長見諒，而昨日午間，他也有向台北市政府聯繫致意。

張惇涵表示，今天稍早，總統府副秘書長李俊俋副秘書長已致電副市長黃珊珊，祕書長李大維也已致電柯文哲，再次表達總統府的致意。

張惇涵再次說明，今年總統府元旦升旗典禮首次由5大醫事團體共同主辦，主辦單位加上領唱國歌的防疫英雄，在總統府內準備的人數，即已超過80位人員，人數比起往年較多。因此，基於防疫考量，才比照其他重要貴賓的方式，由工作人員導引，安排柯文哲先至活動場地就位。

張惇涵表示，還原昨天的狀況，總統府貴賓證上通知貴賓到場的時間為05：50前，柯文哲抵達總統府的時間約為05：37。其他重要貴賓，例如：參謀總長陳寶餘於05：30左右即已抵達，監察院長陳菊是於05：39抵達，立法院長游錫堃則於05：46抵達，隨即皆由工作人員引導至活動現場就定位。

張惇涵說明，至於大家所看到的，柯文哲身邊都是空位的畫面，這是因為安排站位在柯文哲身旁的貴賓，是主辦單位5大醫事團體代表；而這些代表是在06：20左右，與總統蔡英文、副總統賴清德一起至現場就位。因此，還原現場，在06：03三軍儀隊操演時，除了總統、副總統及主辦單位5大醫事團體代表以外，其他已經到場的重要貴賓，都已在現場站定位，盼各界不要誤解。

張惇涵強調，對於重要貴賓蒞臨國家重大慶典，總統府皆由衷感謝並予以接待，不會有所謂的政治考量，「若活動安排有不周延之處，總統府願再次表達，希望柯市長能夠諒解。總統府感謝柯文哲市長昨日的出席，並感謝北市府各單位辛苦的工作人員，對於總統府元旦升旗典禮的支援協助。」

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