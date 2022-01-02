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陸前外長入駐B站　分享發言人9字秘訣「不說假話，真話不全說」

▲▼陸前外長李肇星入駐B站　分享發言人9字秘訣「不說假話，真話不全說」。（圖／翻攝B站）

▲陸前外長李肇星入駐B站。（圖／翻攝B站）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸外交部前部長李肇星近日在影音平台B站（bilibili）上創立了個人頻道，並上傳了第一部影片，提及過去擔任外交部發言人的故事，還分享了老師季羨林教導的九字秘訣「不說假話，真話不全說。」

李肇星在影片中表示，他說小就不愛說話，見了爺爺奶奶也不叫，後來到外交部工作，突然有一天就被通知要當外交部的發言人，「我很緊張，我覺得發言人不就是老去說話嗎？發言嗎？我說我不行，最好不讓我做。」但當時的外交部新聞司司長錢其琛說不行，於是他就成了發言人了。

李肇星提到，成為發言人之後他又更緊張了，「下個禮拜就上班了，怎麼辦？我突然想起來我在北大的時候，特別崇敬一個老師，叫季羡林。我知道他，崇敬他，因為他是世界上難得的大學問家，當過北京大學東方語言文學繫系主任、資深教授，他的德文又好、英文又好。司長通知我當發言人，我很害怕，就趕快請教語言大師季先生。」

李肇星指出，他打電話給季羨林，請問當發言人要注意什麼，「老師（季羨林）認為我的問法有問題，他說，不要強調當發言人要注意什麼，就當一個一般人，當個普普通通的好人，說話要注意以下兩點，九個字就行了『不說假話，真話不全說。』從此以後，我再也不緊張了。」

李肇星也分享了擔任發言人的一些經驗，他說，「我們當發言人，一般就猜會問什麼問題，猜到了就大家集體商量，然後報告領導批准，就可以用了。猜不到的就只能現場發揮了。一半能猜到，一半猜不到。但是我就按照季先生的要求，也不著急也不害怕了。反正不說假話太容易了，真話不全說也容易。真話全說也太囉嗦，說不完。只要根據你的身份、授權，說你應該說的真話，就這麼簡單。」

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