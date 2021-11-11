24歲男網紅娶35歲「348億女富豪」　網：不知該羨慕誰

▲老壇胡說、李旎傳結婚。（圖／翻攝自老壇胡說B站、百度）

實習記者黃品臻／綜合報導

男網紅娶百億富婆！大陸最大影音平台嗶哩嗶哩彈幕網（簡稱B站）男直播主「老壇胡說」，昨（10）日傳出與B站副總裁李旎結婚，等於是把大老闆娶回家，消息一出掀起陸網暴動，網友們除了不敢相信，也紛紛獻上祝福。

據陸媒《新浪科技》報導，有網友爆料稱，現年24歲的網紅直播主老壇胡說與35歲的B站副總裁李旎完婚，小倆口已於上海舉辦了婚禮。

據了解，老壇胡說是B站美食區、生活區的直播主，粉絲多達246萬，更曾在2019、2020連續兩年獲得B站百大直播主的稱號。而李旎於2014年加入B站，是B站的副董事長兼營運長，是老壇胡說的大老闆，今年2月入選《福布斯中國》2021年度的「中國傑出商界女性榜」及「商界女性創新力十人」，身價高達80億人民幣（約新台幣348億元），是個不折不扣的富豪。

▲李旎2021年2月曾入選富比士中國傑出商界女性榜單。（圖／翻攝自百度）

雖然李旎、老壇胡說兩人都未對婚訊發佈任何官方聲明，但消息一出仍讓陸網炸鍋，網友們紛紛留言表示，「自媒體人的晉級新路線」、「老壇！！一定要幸福哦」、「都不知道該羨慕誰」、「恭喜他嫁入豪門」、「傍上富婆，一步登天」、「我酸了」、「郎才女貌」、「男人這一輩子，遇良人先成家，遇貴人先立業，遇富婆，成家立業」。

事實上，老壇胡說在8月30日和11月6日都分別在B站上傳與妻子、結婚有關的影片，只是片中對於老婆是誰隻字未提。

▲▼老壇胡說、李旎結婚照。（圖／翻攝自微博／新浪科技）