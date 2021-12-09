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倫敦封城笑談開趴爆眾怒　英政府發言人哭著請辭道歉「畢生後悔」

記者詹雅婷／綜合報導

英國政府發言人史特拉頓（Allegra Stratton）去年12月在倫敦實施封城防疫期間，曾嘻笑談論在唐寧街派對。現已知這段過程是模擬媒體記者採訪的彩排內容，但影片外流後仍引發輿論撻伐，如今她宣布請辭，邊流淚邊說相當後悔。

綜合衛報、BBC報導，史特拉頓去年12月在唐寧街9號政府簡報室接受模擬採訪，當時正在與同事們排練如何回答記者媒體的提問。當時她同事提出的問題是，首相能否接受容忍有人在唐寧街舉辦派對，她笑著回答「這只是個會議，不用社交距離」。

然而這段從不打算公開的影片，被英國媒體ITV取得並播出，引來強烈撻伐聲浪，也讓史特拉頓丟了官。

史特拉頓8日下午站在自家門外宣布請辭，淚流滿面，相當後悔當初與同事們開的玩笑及自己嘻笑談論的行為，「我的言論顯然無視那些人們必須要遵守的規定，那不是我的本意，我畢生都會對說出這些話感到後悔，也要為此向所有人表示深深的歉意」，能理解外界的憤怒，「對於所有失去至親、無法忍受孤獨、在事業上掙扎的人，我真的很抱歉，並向首相請辭」。

▲▼英國政府發言人史特拉頓（Allegra Stratton）請辭 。（圖／達志影像）

▲史特拉頓（Allegra Stratton）在自家門口宣布請辭 。（圖／達志影像，下同）

在史特拉頓宣布請辭後，首相強生（Boris Johnson）強調感到相當遺憾，但當時並沒有真的違規開趴，指示內閣秘書凱斯（Simon Case）進行調查給出交代，並針對這段影片道歉。

史特拉頓現年41歲，在踏入政壇之前從事媒體行業，曾於BBC、衛報、ITV等新聞媒體任職。去年4月，她先是加入財政部，接著當上發言人一職，年收入介於12.5萬至12萬9999英鎊（460萬至487萬元台幣）之間。

▲▼英國政府發言人史特拉頓（Allegra Stratton）請辭 。（圖／達志影像）

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