遭爆國外飯店大廳小便　顏寬恒發言人告周玉蔻盼「好好重修學分」

▲張禹宣到台中地檢署按鈴控告周玉蔻妨害名譽。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

資深媒體人周玉蔻18日嘲諷國民黨立委補選候選人顏寬恒新科發言人張禹宣，日前隨團採訪到祕魯時醉酒在飯店大廳當「尿尿小童」。張禹軒19日到台中地檢署按鈴控告周妨害名譽並提供祕魯隨行翻譯還原現場過程音檔駁斥。他表示，周指控子虛烏有，會用司法讓周玉蔻這位老前輩，好好重修這堂媒體人的入門學分。

▲▼周玉蔻爆料張禹宣出國採訪成尿尿小童，指2發言人是韓粉系統。（圖／翻攝臉書）

前立委顏寬恒接受國民黨徵召，代表參加中市第二選區立委補選，昨日登記參選後立刻舉辦主視覺發表記者會，並公布2位新發言人分別是白喬茵與張禹宣。資深媒體人周玉蔻在臉書及節目上爆料稱，張在2016年出國採訪APEC會議時，因酒醉在飯店大廳公然隨地小便，成了「尿尿小童」。

周玉蔻還指稱，主打「在地牌」的顏寬恒卻用2位「空降」發言人，而且還是韓粉系統，「小冬瓜（顏寬恒）在地牌破功，俯首投降了！用了兩位『空降』級發言人！而且還是韓粉系統」。

▲張禹宣認為周玉蔻所言為子虛烏有。（圖／民眾提供）

張禹宣認為「尿尿小童」一事根本是子虛烏有，今天上午到台中地檢署對周玉蔻提出妨害名譽罪告訴。他也出示當時擔任他們翻譯的祕魯翻譯員Alex的說明音檔，還原採訪7天的過程，證實根本沒發生過此事。

張禹宣說，從ALEX的談話很清楚知道，採訪過程每天都是工作、回飯店就是準備明天採訪的事情，都很「正常」，這段錄音檔可證明周玉蔻的爆料是不實指控。況且，後一屆的APEC採訪團，他還被同行記者推派為採訪團團長。若他是一個會在外交場合不知輕重的人，為何隔屆還會被推派成為APEC採訪團團長？

張針對周玉蔻胡亂爆料表示一定告到底！他說，不為捍衛自己的名聲，只為了為媒體界立一個榜樣。媒體人不是聲量大就是權威，媒體界更不是音調高就是事實。新聞必須「基於真相、有所本」，是他入行前輩教他的第一課。今天，他會用司法讓周玉蔻這位老前輩，好好重修這堂媒體人的入門學分。

另外對於遭控韓粉系統，張禹宣也說「蠻好笑的」，他無黨無派也沒加入政黨，投票時忙採訪從沒辦法去投票。周玉蔻的「韓粉、韓流系統」之說，到底有什麼根據？他不予置評。

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