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丁允恭遭撤職停用監察院不滿提上訴　紀惠容：放蕩行為應懲戒

▲▼丁允恭偕丁妻，到懲戒法院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲丁允恭遭懲戒法院撤職並停用，監察院不滿，提出上訴。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與女記者發生桃色緋聞，懲戒法院判決將他撤職、停止任用兩年。但監察院不滿，提出上訴。監委紀惠容12日出庭時表示，懲戒法院未認定丁允恭性騷擾，判決不當；另外她也聲明提到丁允恭婚後仍四處獵豔「均屬放蕩行為…有懲戒之必要。」但本次開庭，丁允恭僅委任律師出庭，自己未出庭。

媒體去年9月間爆料，指稱丁允恭在高雄市新聞局長任內，與女記者Y女在辦公室內發生性行為，甚至在辦公桌上嘿咻，Y女也因此懷孕、墮胎。而2人的不倫戀持續許久，丁允恭訂婚後還劈腿多名女子，行為堪稱渣男。事件爆發後，丁允恭火速辭去總統府發言人職務。監察院調查後，認為他的行為已經構成敵意環境性騷擾，「構成性騷擾，有辱官箴，傷害政府信譽及公務人員形象」，提出彈劾，並送懲戒法院議處。

懲戒法院審理後，認為丁允恭「身為高階公務員，本應保持高尚品格，端正舉止，謹慎從事，避免有不當言行損及政府信譽與公務員形象，以符合人民之期待。竟任性而為，在新聞局長辦公室內與Y女發生性行為3次，在職務宿舍發生性行為1次，Y女並曾墮胎2次，又冒然在「臉書」上公開貼出與 Y女之親密合照，欲挽回Y女感情，所為放蕩不檢且有失謹慎，嚴重損害政府信譽及公務員形象，事證明確。」因此判決撤職，並停止任用2年。

但監察院對於懲戒法院的判決不滿，認為判決中並未認定丁允恭涉犯「性騷擾」，因此具狀提出上訴。全案於12日首度開庭審理，監察委員紀惠容出庭時表示，本案因未認定性騷擾，判決有違背法令之處。她指出，丁允恭任職新聞局長任內，曾於2017年2月間上傳合照，讓Y女被傳為小三，已經造成Y女後續的工作困擾及敵意環境，這部分懲戒法院不應僅憑一張照片，就片面切割，認為不是性騷擾。另外紀惠容也發出書面聲明，提到丁允恭在結婚後，仍同時與數名女子將往，甚至過度追求Y女，「均屬放蕩行為，行為不檢點事證明確…自由予以懲戒之必要。」

對此，丁允恭並未出庭應訊，委由律師出庭陳述。而丁允恭對於先前遭判撤職停用兩年時，就已經透過妻子對外聲明「不會上訴。」

▼監察委員紀惠容出庭，認為丁允恭行為應構成性騷擾。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼監察委員紀惠容出庭，談論丁允恭案件。（圖／記者吳銘峯攝）

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