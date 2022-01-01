義大「888秒煙火」狂吸5萬人潮！ 「金色水母」奔流夜空超浪漫

▲義大世界「2022紫耀義大 樂享平安」跨年888秒煙火秀。（圖／義大世界提供）

記者許宥孺／高雄報導

迎接2022！「紫耀義大 樂享平安」跨年活動在31日晚間最後一刻盛大登場，義大世界施放888秒大型藝術煙火秀，狂吸5萬人潮到場觀看，除了施放頂級尺玉煙火升級版，還有從歐洲引進、全台獨家首演的「冷焰驅動飛行器特效煙火」，金色煙花彷彿空中水母，浪漫又充滿生命力。

義大世界跨年煙火第13年登場，已是南台灣深具代表性的跨年活動，這次跨年主題特別訂為「紫耀義大 樂享平安」，願新的一年享有平安就是最大的快樂，同時，煙火將施放888秒，運用福氣的888數字，祈福百業復甦一路發，為嶄新的2022年灌注滿滿祝福。

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▲▼義大世界「2022紫耀義大 樂享平安」跨年888秒煙火秀，秒數為全台最長。（圖／義大世界提供）

義大世界連續13年施放跨年煙火，已是南台灣知名跨年活動，2021年全球面臨新冠肺炎的挑戰，感謝台灣全民團結防疫，成功控制疫情，大家才能團聚，為彼此帶來新年祝福。

義大世界今年特別打造888秒的大型藝術煙火秀，運用吉祥數字888，祝福新年百業復甦，並引進國際級花火特效，搭配歐風建築，感受類出國的浪漫氛圍。

義大跨年煙火共分為「關懷、希望、勇氣、未來」四大篇章，第一篇章由「昇曲導付」大型藝術煙花驚艷登場，小花煙火率先映入眼簾，層層躍動盛開，色彩綺麗多變，有的如同數顆流星劃過，接著大尺寸的煙花震撼綻放，半徑約150米、高度約300米的超大尺寸煙花環抱整個夜空，繽紛絢麗、明亮動人，「昇曲導付」特效煙火細膩的鋪陳，使今年的大型高空煙火更唯美，觀眾沉浸其中，向壯闊美景許下新年願望。

第一篇章精銳盡出，穩抓觀眾目光，除了「昇曲導付」特效煙花，全台獨家首演的「冷焰驅動飛行器特效煙火」接力登場，高飛升空瞬間迸發出金光閃閃的煙火，爾後又緩緩漂浮於夜空之中，浪漫絢爛的花火，宛如水母星空，奔流成一片銀河系，引得現場觀眾讚嘆連連。

第二、第三篇章則帶來象徵勝利的立體V型煙火、還有七彩扇形特效煙火，如同美好的彩虹，鼓舞人心，展現希望與勇氣；第四篇章為整場新年煙火帶出最高潮，艷麗的金色錦冠傾瀉而下，振奮著夜空，銀色花束向上升起，祝福大家2022年閃耀光輝、樂享平安。

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