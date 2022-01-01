　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

義大「888秒煙火」狂吸5萬人潮！ 「金色水母」奔流夜空超浪漫

▲▼義大世界「2022紫耀義大 樂享平安」跨年888秒煙火秀。（圖／義大世界提供）

▲義大世界「2022紫耀義大 樂享平安」跨年888秒煙火秀。（圖／義大世界提供）

記者許宥孺／高雄報導

迎接2022！「紫耀義大 樂享平安」跨年活動在31日晚間最後一刻盛大登場，義大世界施放888秒大型藝術煙火秀，狂吸5萬人潮到場觀看，除了施放頂級尺玉煙火升級版，還有從歐洲引進、全台獨家首演的「冷焰驅動飛行器特效煙火」，金色煙花彷彿空中水母，浪漫又充滿生命力。

義大世界跨年煙火第13年登場，已是南台灣深具代表性的跨年活動，這次跨年主題特別訂為「紫耀義大 樂享平安」，願新的一年享有平安就是最大的快樂，同時，煙火將施放888秒，運用福氣的888數字，祈福百業復甦一路發，為嶄新的2022年灌注滿滿祝福。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼義大世界「2022紫耀義大 樂享平安」跨年888秒煙火秀。（圖／義大世界提供）

▲▼義大世界「2022紫耀義大 樂享平安」跨年888秒煙火秀，秒數為全台最長。（圖／義大世界提供）

▲▼義大世界「2022紫耀義大 樂享平安」跨年888秒煙火秀。（圖／義大世界提供）

義大世界連續13年施放跨年煙火，已是南台灣知名跨年活動，2021年全球面臨新冠肺炎的挑戰，感謝台灣全民團結防疫，成功控制疫情，大家才能團聚，為彼此帶來新年祝福。

義大世界今年特別打造888秒的大型藝術煙火秀，運用吉祥數字888，祝福新年百業復甦，並引進國際級花火特效，搭配歐風建築，感受類出國的浪漫氛圍。

義大跨年煙火共分為「關懷、希望、勇氣、未來」四大篇章，第一篇章由「昇曲導付」大型藝術煙花驚艷登場，小花煙火率先映入眼簾，層層躍動盛開，色彩綺麗多變，有的如同數顆流星劃過，接著大尺寸的煙花震撼綻放，半徑約150米、高度約300米的超大尺寸煙花環抱整個夜空，繽紛絢麗、明亮動人，「昇曲導付」特效煙火細膩的鋪陳，使今年的大型高空煙火更唯美，觀眾沉浸其中，向壯闊美景許下新年願望。

▲▼義大世界「2022紫耀義大 樂享平安」跨年888秒煙火秀。（圖／義大世界提供）

第一篇章精銳盡出，穩抓觀眾目光，除了「昇曲導付」特效煙花，全台獨家首演的「冷焰驅動飛行器特效煙火」接力登場，高飛升空瞬間迸發出金光閃閃的煙火，爾後又緩緩漂浮於夜空之中，浪漫絢爛的花火，宛如水母星空，奔流成一片銀河系，引得現場觀眾讚嘆連連。

第二、第三篇章則帶來象徵勝利的立體V型煙火、還有七彩扇形特效煙火，如同美好的彩虹，鼓舞人心，展現希望與勇氣；第四篇章為整場新年煙火帶出最高潮，艷麗的金色錦冠傾瀉而下，振奮著夜空，銀色花束向上升起，祝福大家2022年閃耀光輝、樂享平安。

【更多新聞】

突襲浪漫大成功！義大跨年他掏戒指下跪求婚　女主驚喜點頭了

直擊／義大888秒煙火秀狂吸人潮　2飯店大廳驚現「住房貪食蛇」

高雄跨年超熱鬧！雙舞台晚會＋五月天　高捷運量破21萬人次

跨年來高雄尬卡丁車！賽道樂園「全日399」　義大世界第2人22元

高雄跨年不夜城！觀光局激推「5大主題遊程」　一路暢遊迎2022

►GIORDANO橄欖色外套也太好看！

ET快訊
快訊／羅志祥現身！睽違1年半「全黑西裝」霸氣炸裂舞台　 10
蘇慧倫唱一半「遭攝影機擊中頭」！瞬間消音蹲地　忍痛摸頭畫面曝
樂極生悲　傳秀出年終獎金的長榮員工「被記大過」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

海運年終40月「長榮航勤僅1萬」！員工轟被當志工團　公司說明了

亞洲舞王回來了！羅志祥「花蓮扭動30分鐘」風向大逆轉：好帥

義大「888秒煙火」狂吸5萬人潮！ 「金色水母」奔流夜空超浪漫

LIVE／史上最誇張！高雄雙舞台跨年拚場　陳其邁飆金句倒數

台北101煙火「愛心展翅360秒」迎接2022　《ETtoday》祝讀者新年快樂

LIVE／秒數最長！義大「888秒煙火秀」　頂級尺玉煙火點亮夜空　

屏東「花3000萬做新門牌」被網酸「郵差會恨死」抓設計師：又是她

完美丈夫偷吃被抓！手臂刺「感人圖案」求原諒…小三卻爆驚人事實

停擺7個月！探索夢號獲准復航　林右昌視察關切防疫工作

熊貓外送又當機！網哀號「最棒跨年賀禮」　業者回應了

Lulu跨年「高衩M字腿」出道最大尺度！　轉身狂震屁股蛋...嗨炸舞台

台2線「砂石車對撞」釀2死　車頭半邊被削過駕駛頭顱破裂亡

台中弒父情侶過往甜蜜照曝！　返家欲滅門沾血榔頭竟藏包內

羅志祥回歸！花蓮唱跨年被酸　 「無法舔共才回台」親回應

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

怪手小巷裡施工突然「界外安打」　直行騎士遭挖斗擊落...重摔倒地

老外赴少林寺修練成功夫大師！　秀高難度空中定桿+鐵頭功帥爆

鐵皮屋大火！他英勇救出90歲翁　再返火場慘吸大量熱濃煙昏厥亡

6歲女兒想紅！拍片熱舞遭搶戲　後方爸「賣力狂扭」網目光全看他

碩士情侶家暴弒父！社會局稱：遲未聲請保護令　竹科弟出面打臉

海運年終40月「長榮航勤僅1萬」！員工轟被當志工團　公司說明了

亞洲舞王回來了！羅志祥「花蓮扭動30分鐘」風向大逆轉：好帥

義大「888秒煙火」狂吸5萬人潮！ 「金色水母」奔流夜空超浪漫

LIVE／史上最誇張！高雄雙舞台跨年拚場　陳其邁飆金句倒數

台北101煙火「愛心展翅360秒」迎接2022　《ETtoday》祝讀者新年快樂

LIVE／秒數最長！義大「888秒煙火秀」　頂級尺玉煙火點亮夜空　

屏東「花3000萬做新門牌」被網酸「郵差會恨死」抓設計師：又是她

完美丈夫偷吃被抓！手臂刺「感人圖案」求原諒…小三卻爆驚人事實

停擺7個月！探索夢號獲准復航　林右昌視察關切防疫工作

熊貓外送又當機！網哀號「最棒跨年賀禮」　業者回應了

海運年終40月「長榮航勤僅1萬」！員工轟被當志工團　公司說明了

台南好Young跨年演唱會high翻全場　黃偉哲介紹第1在地職籃隊台鋼獵鷹

A-Lin 2022年首唱！　前奏一下全場尖叫...感性喊話粉絲

101跨年夜上網流量高10倍！中華電信一晚寄2千萬簡訊

侯友宜「最美背後靈」加入國民黨！戴湘儀曝參戰新莊可能性

亞洲舞王回來了！羅志祥「花蓮扭動30分鐘」風向大逆轉：好帥

陳其邁倒數狂飆《當男人》金句　「高雄你比我想的閣較偉大」嗨翻

義大「888秒煙火」狂吸5萬人潮！ 「金色水母」奔流夜空超浪漫

羅志祥衝下台合照！退場前「3次90度鞠躬」　網改觀讚：很成功耶

快訊／義大璀璨跨年煙火疑釀火警　民眾搭摩天輪驚見火光急扣119

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

生活熱門新聞

台北101煙火看這　祝讀者新年快樂

跨年前先看！「4生肖」注意血光之災

屏東「3000萬新門牌」被網酸…抓設計師：又是她

LIVE／義大「888秒煙火秀」

家長控瑞莎斂財　卻被抓包「賣安博盒子」！

高雄雙舞台晚會拚場　陳其邁陪倒數

買UNIQLO外套！2周後「他見價格超心痛」

看完電影「1舉動」超多人做！網全氣炸撻伐

外遇男刺青向前妻表白　小三卻爆驚人事實

2022年最狂偏財運出爐！「4星座、4生肖」準備爆富

外送狂勸：跨年夜別點Pizza、胖老爹！原因曝光

義大跨年他掏戒指下跪求婚　女主驚喜點頭了

2021渣王「不是王力宏」　她曝：褲襠尺寸，完勝

思夢樂越開越多「到底誰在買」？　全場狂推1神物：菜市場價

更多熱門

相關新聞

台南好Young跨年演唱會high翻全場

台南好Young跨年演唱會high翻全場

台南好Young跨年演唱會人數持續暴增，隨著倒數的時間逼近，越晚越High，統計入場人次已經超過8萬人，市長臉書也已經超過1800個讚，幾百則留言，Youtube線上觀看人數也突破萬人，還沒加上電視上觀看的歌迷朋友呢！

101跨年夜上網流量　高出平常10倍

101跨年夜上網流量　高出平常10倍

義大煙火疑釀火警　搭摩天輪驚見火光

義大煙火疑釀火警　搭摩天輪驚見火光

告別2021　柯文哲：未來台北市會穩定向前進

告別2021　柯文哲：未來台北市會穩定向前進

關鍵字：

新冠疫情社區感染台灣防疫高雄義大世界跨年煙火

讀者迴響

熱門新聞

羅志祥來了！元旦霸氣炸裂舞台　10萬觀眾嗨了

五月天跨年唱一半「工作人員突墜落舞台」！

蘇慧倫唱一半「遭攝影機擊中頭」！瞬間消音蹲地

跨年夜速食餐廳爆單　外送員集體崩潰

五月天砸5000萬線上免費唱　周杰倫憑空出現

62歲阿美族歌手赴陸唱跨年：我們有個家，名叫中國

台北101煙火看這　祝讀者新年快樂

女大生「請喝酒能亂性」　真被性侵死床上

連千毅身邊正妹「被關濾鏡」！網一看全嚇呆

人潮回不來！北市跨年晚會塞不滿　北捷運量衰退60萬人次

羅志祥「復出就是壓軸」！激動：新開始

周杰倫年末突宣佈喜訊！

五月天演唱會　工作人員摔下傷勢曝

孫淡妃元旦準時放閃　1個月前才認愛⋯嘴對嘴親男友

跨年前先看！「4生肖」注意血光之災

更多

最夯影音

更多
Lulu跨年「高衩M字腿」出道最大尺度！　轉身狂震屁股蛋...嗨炸舞台

Lulu跨年「高衩M字腿」出道最大尺度！　轉身狂震屁股蛋...嗨炸舞台
台2線「砂石車對撞」釀2死　車頭半邊被削過駕駛頭顱破裂亡

台2線「砂石車對撞」釀2死　車頭半邊被削過駕駛頭顱破裂亡

台中弒父情侶過往甜蜜照曝！　返家欲滅門沾血榔頭竟藏包內

台中弒父情侶過往甜蜜照曝！　返家欲滅門沾血榔頭竟藏包內

羅志祥回歸！花蓮唱跨年被酸　 「無法舔共才回台」親回應

羅志祥回歸！花蓮唱跨年被酸　 「無法舔共才回台」親回應

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面