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直擊／義大888秒煙火秀狂吸人潮　2飯店大廳驚現「住房貪食蛇」

▲▼義大世界跨年煙火秀。（圖／義大世界提供）

▲義大世界跨年煙火秀將於晚間23:59分登場，《ETtoday》將全程直播。（圖／義大世界提供）

記者許宥孺／高雄報導

義大世界跨年888秒煙火秀「紫耀義大 樂享平安」將在今晚23點59分登場，適逢三天連假，義大遊樂世界已湧入大批人潮，酒店大廳有超長人龍等待排隊入住，也有遊客在商場美食區吃飽飽，逛街後再步行到義守大學看煙火，迎接美好2022！

義大世界跨年煙火第13年登場，已是南台灣深具代表性的跨年活動，這次跨年主題特別訂為「紫耀義大 樂享平安」，願新的一年享有平安就是最大的快樂，同時，煙火將施放888秒，運用福氣的888數字，祈福百業復甦一路發，為嶄新的2022年灌注滿滿祝福。

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▲▼義大世界湧入人潮。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼義大皇家酒店、天悅飯店大廳出現入住貪食蛇。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼義大世界湧入人潮。（圖／記者許宥孺翻攝）

義大指出，適逢三天連假，義大皇家酒店與義大天悅飯店跨年全面滿房，酒店大廳已湧入遊客，超長人龍排隊等待Check In，此外，戶外廣場的星光宵夜也已完售，反應義大煙火的超強吸引力。

另外，因應義守大學煙火觀賞區配合防疫禁止飲食，義大世界購物廣場美食街也延長營業至00:30，許多民眾選擇在商場吃飽飽，再步行至校園去看煙火，打造跨年完美行程。

▲▼義大世界湧入人潮。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲商場美食街今晚延長營業至00:30。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼義大世界湧入人潮。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼義大世界推出元旦夢想價，第二人22元。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼義大世界湧入人潮。（圖／記者許宥孺翻攝）

全台唯一希臘情境主題樂園義大遊樂世界則在2021月12月31日至2022年1月2日推出元旦夢想價，第二人只要22元！跨年夜搭配義大世界888秒煙火秀加碼夜間營運至晚上8點，下午16:30入場星光票只要299。

2022新年第1天全台最驚險刺激的大型遊具設施「天旋地轉」重磅回歸，高達18層樓加上360度公轉加自轉，強大無比的離心力讓你120秒體驗人生旋轉極限。

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