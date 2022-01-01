北韓「主體思想塔」絢爛煙火迎接2022　金日成廣場比下首爾江南區

記者林彥臣／綜合報導

時區在GMT+9的北韓平壤，於台灣時間31日23時已經率先誇入2022年，在跨年前夕就一直有傳言，2022適逢金正恩執政10周年，將會有煙火慶祝活動，並且有衛星空拍照到「主體思想塔」前有搭建舞台，答案不但在跨入2022年的第一刻正式揭曉，華麗的慶祝活動，更是將過去南韓跨年最指標的首爾江南區給比了下去。

▲南韓受到疫情影響，人們在首爾天文台低調地度過2021年的最後一個日落。（圖／路透）



根據NBC報導，受到疫情影響，南韓的跨年活動相對低調，而且還將更嚴格的社交距離規則延長了2周，包括晚上9點關閉餐館，以及限制只有4名完全接種疫苗的人員才能聚會。

▲北韓平壤2022年在「主體思想塔」上空施放煙火。（圖／達志影像／美聯社）



美國專門報導北韓新聞的媒體NK News，則在12月27日就取得衛星空拍照，顯示在主體思想塔前，有搭建舞台。

▲2022年的金日成廣場跨年，直接把首爾江南區給比下去。（圖／達志影像／美聯社）



在平壤舉行的跨年活動，先以升旗典禮紀念正式跨入2022年，當國旗升上頂點後，絢爛煙火就在主體思想塔上空綻放，同時現場還播放慷慨激昂的北韓歌曲，相當具有北韓特色的跨年活動。

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