獨／看煙火不要命！國道10號驚見「貪食蛇」　誇張搶佔路肩第一排　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄義大世界跨年888秒煙火秀相當精彩，不過有人為了看煙火竟然不要命，就在通往仁武的國道十號上頭，把車停在路肩欣賞煙火，甚至還有人下車，讓員警真的很怒，開啟警示燈、鳴笛驅趕，現在驅趕畫面曝光，一台一台駛離的畫面，就像是「貪食蛇」。

▲民眾不要命就把車停在國道十號路肩，欣賞義大煙火，還有路人走下來國道路肩 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

31日倒數要進入2022年，高雄義大世界的美麗煙火就在空中燃放，非常璀璨精彩！但是卻有人不要命，為得就是要欣賞這個畫面，竟然把車就停在國道十號的路肩，根本把國道十號就當成了露天停車場，所以國道五隊的員警鳴起警笛，一一驅趕，但是這些違規車輛，似乎是不捨得美麗的畫面，一台一台慢慢的駛離，不過驅趕的畫面就像是國道出現了一台台的貪食蛇。

▲民眾不要命就把車停在國道十號路肩，欣賞義大煙火 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲民眾不要命就把車停在國道十號路肩，欣賞義大煙火 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

但是最讓警方意外的事，就是坐在車裡面看已經很誇張了，竟然還有人就站出來到路肩，就是國道第一排，欣賞煙火連命都不要了，每一年的跨年都會發生類似的情況，所以國道五隊早就有準備，這次編排7車20人執行跨年焰火疏導勤務，於國道十號加強巡邏，遇民眾車輛於路肩違規停駐觀賞煙火，予以勸離。