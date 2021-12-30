跨年來高雄尬卡丁車！賽道樂園「全日399」　義大世界第2人22元

▲義大世界元旦夢想價「第二人22元」，「天旋地轉」重磅回歸。（圖／義大世界提供）

記者許宥孺／高雄報導

今年跨年勢必得來高雄爽玩一波！高雄有全台唯一最狂的雙舞台跨年晚會，還有義大888秒精彩煙火秀等精彩活動，若是還沒安排好行程，鈴鹿賽道樂園就推出連假3天優惠，樂園全日暢遊只要399元；義大世界則推出元旦夢想價，第二人只要22元，下午4點30分入場星光票只有299元。

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▲▼高雄鈴鹿賽道樂園跨年連假推出星光票優惠，全日暢遊399、卡丁車550元。（圖／鈴鹿賽道樂園提供）



揮別2021年，高雄鈴鹿賽道樂園推出跨年連假「星光票」優惠，全日親子暢遊399元、卡丁車優惠也只要550元，優惠從2021年12月31日至2022年1月2日，第一次體驗卡丁車的遊客則需付100元講習費。

▲▼義大世界超刺激遊具「天旋地轉」重磅回歸。（圖／義大世界提供）

全台唯一希臘情境主題樂園義大遊樂世界則在2021月12月31日至2022年1月2日推出元旦夢想價，第二人只要22元！跨年夜搭配義大世界888秒煙火秀加碼夜間營運至晚上8點，下午16:30入場星光票只要299。

2022新年第1天全台最驚險刺激的大型遊具設施「天旋地轉」重磅回歸，高達18層樓加上360度公轉加自轉，強大無比的離心力讓你120秒體驗人生旋轉極限，元旦當日搭乘前100名除了可以獲得義大遊樂世界頒發的勇士證還有驚喜紀念品讓你帶回家。

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