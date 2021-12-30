高雄跨年不夜城！觀光局激推「5大主題遊程」　一路暢遊迎2022

▲全台最誇張雙舞台跨年晚會將在愛河灣舉辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

明天就是跨年夜，高雄有全台唯一最狂的雙舞台跨年晚會，還有義大888秒精彩煙火秀、五月天演唱會，吸引民眾到高雄跨年，觀光局特別整理出5大主題遊程，有深度、美味等豐富體驗，讓元旦也不無聊。

「來高雄跨年絕對不會失望！」觀光局指出，高雄有全台唯一最狂的雙舞台跨年晚會，也可到愛河灣一睹「2022台灣燈會在高雄」會前會，市府打造全台最大聖誕光影展演舞台，還可品嚐「2021大港吃鍋」推薦店家，一路吃出港都好滋味，再走逛深度、美拍、探險、美味的5條主題遊程，讓高雄成為你跨年計畫的首選之都。

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▲高雄市觀光局整理出五大遊程，歡迎民眾跨年連假到高雄遊玩。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局進一步指出，熱鬧跨年晚會過後，高雄值得好好遊歷一番！觀光局根據地理位置、旅遊族群，推出5條跨年精彩遊程，橫跨北、中、東、南高雄及中心都會區，有老少咸宜的氣質之旅、適合親子家庭的山珍海味美食之旅，吸引情侶、好友出遊的探險、深度之旅，也有最愛拍照族群的美拍路線。民眾可選擇自己喜愛的旅遊路線，在福虎年迎向嶄新的未來，展望新年好彩頭。

▲高港港區有台灣首座水平旋轉橋「大港橋」。（圖／記者許宥孺翻攝）

跨年首推「都會區」港都文創藝起來路線，懷舊景點包含再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區、果貿社區與眷村美食，藝文景點有金馬賓館當代美術館、駁二藝術特區、大港橋和高雄流行音樂中心，夜晚登上壽山情人LOVE觀景台、搭乘愛河貢多拉船，將港都夜景一網打盡。

▲崗山之眼園區以天空廊道為主角，走在上頭向下眺望，視野十分遼闊。（圖／記者許宥孺翻攝）

一路向北的「北高雄」山珍海味親子遊，帶您一探懸吊空中的崗山之眼，遠近美景盡收眼底；航空教育展示館學習科技新知及趣味裝扮；還有鄰近的漯底山自然公園泥火山地景、熱門親子景點－南寮海岸光廊，全家大小玩的過癮，傍晚再走訪興達港漁港或蚵仔寮漁港品嚐美味海鮮，北高雄短時間內就能上山下海，還有岡山羊肉、土雞城、及美味海鮮都能讓你一路大飽口福。

▲田寮「月世界」特殊的「惡地」地形，曾被美國CNN推薦高雄必遊的世界奇景。（圖／高雄市觀光局提供）

「中高雄」惡地奇景探險趣路線，讓人體驗高雄地貌神奇之處，除了近期熱門景點月世界之外，還有燕巢三奇景、大崗山風景區的一線天，以及用石頭、貝殼打造的田寮石頭廟，處處嘖嘖稱奇！「南高雄、市中心」漫步人文美拍，則安排網紅打卡點安樂樓、逍遙園、衛武營迷迷村、衛武營國家藝術文化中心等美拍熱點，一起來瘋狂打卡拍照吧！

旅行可以有深度，來趟「東高雄」訪古尋幽深度2日行，邀您從心感受茂林鬼斧天工的自然景觀，還有情人谷吊橋、紫蝶幽谷、小長城木棧道等私密景點，沿路也有「臺灣小桂林」之稱的六龜十八羅漢山與諦願寺的石藝之美，利用133線道串連寶來或不老溫泉，夜宿於此用絕佳溫泉療癒洗滌身心，隔天再順遊美濃和旗山等地，滿是美景與必吃美食。