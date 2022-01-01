別推擠！高雄捷運輕軌末班車「2點發車」　班距最密3.5分鐘

▲高雄捷運、輕軌末班車2點自端點站發車。（資料圖／高捷公司提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄跨年夜超熱鬧，不僅有全台唯一最狂的雙舞台跨年晚會，還有義大888秒精彩煙火秀、五月天演唱會，會場不斷湧入人潮。高捷公司統計，跨年單日累計23萬5826人次出站，輕軌則是班班客滿。配合疏運，輕軌班距最密5分鐘一班，捷運班距將加密至3.5分鐘一班，紅、橘線末班車也延長至1日凌晨2點自端點站發車。

▲橘線西子灣站採第一次截流。（圖／記者許宥孺翻攝）

高捷公司統計，跨年31日單日累計23萬5826人次出站。而31日自1月1日上午1點，全線出站計有24萬4510人次，出站25萬2347人。其中O1西子灣站出站有1萬3253人次，進站1萬2767人、O2鹽埕埔站出站有2萬310人、進站1萬5213人；另外五月天演場會所在的世運場館R17世運站出站有1萬9488人次、進站5974人。輕軌部分因目前全線免費搭乘，無法計算即時運量，不過班班都是客滿。

高雄捷運配合跨年晚會表演以及五月天演唱會，捷運當日將加密列車班距最密至3.5分鐘一班，紅、橘兩線末班車將於翌日凌晨二點分別自端點站發出。

而高雄輕軌12月31日營運服務時間亦延長至翌日凌晨二點，跨年晚會進、離場時刻也將加密班距疏運，並採區間車運行，最密可達5分鐘一班車。

▲▼五月天31日在高雄世運主場館舉辦跨年演唱會，散場捷運出現人潮。（圖／記者吳世龍攝）

高捷公司指出，跨年活動離場時段23點起啟動第二階段區間車營運，為加速疏運活動區域民眾，營運範圍調整為C1籬仔內站至C32凱旋公園站以及C1籬仔內站至C20臺鐵美術館站兩個局部運轉區域，要跨區移動的民眾請在C1籬仔內站換車。C1籬仔內站至C20臺鐵美術館站路段最密班距可達為5分鐘以內。

【更多新聞】

義大「888秒煙火」狂吸5萬人潮！ 「金色水母」奔流夜空超浪漫

突襲浪漫大成功！義大跨年他掏戒指下跪求婚 女主驚喜點頭了

直擊／義大888秒煙火秀狂吸人潮 2飯店大廳驚現「住房貪食蛇」

跨年來高雄尬卡丁車！賽道樂園「全日399」 義大世界第2人22元

高雄跨年不夜城！觀光局激推「5大主題遊程」 一路暢遊迎2022