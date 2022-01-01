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獨／縮時畫面曝！五月天陪迎接2022　萬人散場衝擠爆世運捷運站

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市政府警察局因應五月天跨年演唱會活動，大量車潮及人潮湧入會場，左營分局於演唱會開場前後，實施交通管制，範圍自軍校、世運大道口至左楠、世運大道口，並在各重要路段派遣警力維護交通秩序，世運大道及翠華路段共部署21名交管警力，並超前於16時起開始管制執勤，至凌晨3時完全散場為止。

▲▼五月天31日在高雄世運主場館舉辦跨年演唱會，散場捷運出現人潮。（圖／記者吳世龍攝）

▲五月天在高雄世運主場館舉辦跨年演唱會，散場捷運出現人潮。（圖／記者吳世龍攝）

2021年最後一天為了五月天演唱會，高雄市警力與義交協勤配置計有150餘名，維持全場交通順暢，尤其散場時各警力無不繃緊神經，協助車輛及民眾順遂散場，縮短離場時間，讓歌迷們盡快返家。

▲▼五月天31日在高雄世運主場館舉辦跨年演唱會，散場捷運出現人潮。（圖／記者吳世龍攝）

▲五月天在高雄世運主場館舉辦跨年演唱會，散場捷運出現人潮。（圖／記者吳世龍攝）

另外演唱會現場常有民眾票卷遺失之情形，左營分局這次特別在演唱會現場設立「機動派出所」，讓民眾免於趕到派出所報案，可於演唱會現場完成報案程序提供主辦單位接續處理，統計上週12月25、26兩天共受理53件報案，含15件票卷遺失，1件孩童現場走失即時協助找到父母，另37件拾得物（用品、證件及票卷）案件。31日在機動派出所共受理9件遺失票券案、24件拾得物案。

左營分局分局長黃文哲表示這3場演唱會，觀眾皆有依據主辦單位規劃停放車輛、搭乘大眾運輸並依警方指揮，進場即及散場過程都很順利平和，分局長黃文哲提醒演唱會還有1月1日最後一天，提醒民眾注意相關交通管制措施，並儘量搭乘大眾運輸系統到場，離場時保持好心情聽警方指揮，安全返家。

▲▼五月天31日在高雄世運主場館舉辦跨年演唱會，散場捷運出現人潮。（圖／記者吳世龍攝）

▲五月天在高雄世運主場館舉辦跨年演唱會，散場捷運出現人潮。（圖／記者吳世龍攝）

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