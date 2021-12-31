高雄跨年超熱鬧！雙舞台晚會＋五月天　高捷運量破21萬人次

▲高雄捷運運量不斷攀高，輕軌更是班班客滿。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄跨年夜超熱鬧，不僅有全台唯一最狂的雙舞台跨年晚會，還有義大888秒精彩煙火秀、五月天演唱會，會場不斷湧入人潮。高捷公司統計，截至今晚10點，全線已累計21萬5238人次出站，輕軌更是班班客滿。

高捷公司統計，截至晚間10點，全線出站計21萬5238人次，其中O1西子灣站出站有1萬1734人次，O2鹽埕埔站出站有1萬6291人次；另外五月天演場會所在的世運場館R17世運站出站有1萬9091人次。輕軌部分因目前全線免費搭乘，無法計算即時運量，不過目前班班客滿。

回溯自晚間5點起統計數字，全線出站有14萬6273人次，O1西子灣站出站8398人次，O2鹽埕埔站出站7787人次。約5小時內運量大增7萬多人次，平均一小時皆以1-2萬人次成長。

▲▼高雄跨年晚會打造最狂雙舞台演唱會。（圖／高雄市政府提供）

今年高雄跨年晚會演出卡司橫跨流行、嘻哈、電子、搖滾、民謠等類型，歌曲語言融合國語、台語、客語等，展現台灣音樂創作的豐富多元。

蓬萊舞台由天團「浩角翔起」與Sandy吳姍儒擔任主持人，已囊括7座金鐘獎，十足金光閃閃。卡司邀請陳零九、邱鋒澤「九澤CP」開場，3座金曲獎得主「神級搖滾教父」伍佰&China Blue倒數前壓軸獨家演出，倒數後由雙金（金曲、金音）肯定的滅火器樂團，將2022年首唱獨家獻給高雄。

主創作的高流舞台邀請「全方位藝人」蔡昌憲搭檔「紅毯女神」瑪麗主持，由「新生代樂團」吾橋有水開場，「嘻哈金曲新人王」ØZI壓軸陪伴粉絲跨年倒數；跨年後「金曲歌后」魏如萱帶來超過40分鐘的精彩表演，陪大家一起歡度新年。

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