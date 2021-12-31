▲「搖滾基隆大步走」跨年晚會，入場防疫及交通資訊一次掌握。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

「搖滾基隆大步走跨年晚會」將於12月31日下午4時50分，在基隆港西三倉庫旁停車場登場。配合中央防疫規定，民眾於活動場域內請全程佩戴口罩、禁止飲食，另外在活動服務台也備有酒精或消毒液，並在流動廁所增加肥皂及洗手設備，做好最完善的準備。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，歡迎各地的民眾朋友參加基隆跨年，除了注意做好保暖工作之外，也請民眾配合「防疫5要」，包含：「要配合單一出入口防疫管制」、「要全程佩戴口罩」、「要完成體溫量測」、「要完成手部消毒」及「要完成實聯制」等相關防疫作為，落實這5要才可進入會場。

▲「搖滾基隆大步走」跨年晚會會場。（圖／基隆市政府提供，下同）

曾姿雯指出，跨年人車眾多，鼓勵大家多利用大衆運輸工具，不管是搭乘客運、公車還是火車，步行10分鐘以內皆可到達會場，活動結束後也有加班車供民眾便利返家，可以為來訪民眾省下不少停車煩惱。此外，自活動當日下午4時開始，自火車站北站前港西街至中山一路實施南向單向封路，23時50分起改採全線封閉，請駕駛朋友務必留意。

交通方式

● 火車：外縣市的樂迷朋友可以選擇搭乘1208或2184班次北上區間車，在110年12月31日下午4至5時間抵達基隆站。此外台鐵也配合活動結束時間加開班次，提供1班基隆出發之區間列車，於2022年1月1日0時35分自基隆火車站發車前往新竹（1209車次）。

● 客運：雙北的朋友們可以選擇搭乘，國光客運1813基隆往台北增開班次時刻：23:55、00:10、00:25、00:40、00:55、01:10；1813基隆往台北客運路線：基隆站→台北科技大學→華山文創園區→國光客運台北車站。

● 公車加開班次：由公車處安排14條路線公車，於111年元月1日0時30分自西岸旅客服務中心前發車，費用以平日收費計價。14條路線公車：101、103、104、201、203、204、301、302、303、402、501、505、601、602。

● 自行開車：國道1號-基隆端交流道下-東岸高架橋-仁一路-愛三路-仁二路-忠一路。因人潮眾多，會場四周限制部分車兩輛進出，建議停車後步行走入會場；會場附近有多個平面及地下停車場，請前來的民眾多加利用。

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