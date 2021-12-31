▲停擺7個月！探索夢號獲准復航，林右昌視察關切防疫工作。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「探索夢號」郵輪在基隆港靠泊停擺7個月之久，2021年12月31日晚間啟動復航跨年迎曙光航程，市長林右昌關切郵輪防疫工作執行情形，晚間特地由市府觀光及城市行銷處長曾姿雯陪同，前往基隆港公司東岸旅客中心視察，並祝福復航順利圓滿成功。

林右昌表示，基隆是郵輪母港，「探索夢號」停靠在基隆港已經好幾個月，郵輪業者也非常挺台灣跟基隆港，很高興聽到復航的消息，因此他特別在跨年夜出航之前，到旅客中心瞭解上船前的防疫工作，同時也為業者加油打氣。

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▲基隆市長林右昌視察關切防疫工作。

林右昌強調，目前國內的邊境管理非常嚴謹，再加上郵輪航線是繞島，基本上就比照國內的航線，不過防疫優先，包括中央疫情指揮中心跟郵輪公司都審慎以對，並制訂相關準則，旅客也都配合進行各項驗檢，相信在中央的要求、業者的執行及遊客的配合之下，這趟復航一定會順利圓滿。

基隆市府表示，日前「探索夢號」郵輪已經在航港局的督導之下，舉辦復航前防疫工作檢核及緊急應變實兵演練，除邀請公衛學者專家到場指導，包括疾病管制署、財政部關務署、內政部移民署等單位也都派員參與，模擬郵輪行程萬一出現疑似確診案例的緊急應變程序。

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