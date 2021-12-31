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社會 社會焦點 保障人權

趕替亡妻上香！男灌威士忌上路撞死人　天天跪靈堂換緩刑

▲喪禮（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲陳姓男子撞上丘女後，丘女再遭後方酒駕的葉男撞上，葉男事後天天跪在丘女靈堂前，並和家屬以270萬元和解，換取緩刑。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者林冠吟／桃園報導

桃園一名陳姓男子去年1月晚間，在行經桃園中壢區中原路時，不慎撞上闖紅燈的丘姓女子，丘女倒地後，竟再度被後方酒駕的葉姓男子撞上，導致丘女全身多處骨折，傷重不治。桃園地院審理後，依過失致死罪，分別判處陳男有期徒刑6月，得易科罰金；葉男有期徒刑1年6月，得易科罰金，緩刑3年。

陳姓男子去年1月27日晚間10時許，騎乘機車沿著桃園中壢區中原路外側車道行駛時，不慎撞上闖紅的丘姓女子，造成丘女當場噴飛倒地；熟知，丘女被撞倒後時間僅相隔不到一分鐘，倒地的丘女隨即就遭後方酒駕開車的葉姓男子撞上，造成丘女全身多處骨折，合併出血性休克，最終緊急送醫後仍傷重不治。

警方獲報到場後，依規定對肇禍的陳男和葉男進行酒測，這一測卻發現，陳男雖然無酒駕情形，但葉男不但酒駕，酒測值還高達0.69毫克；事後葉男向警方自承，在案發前他曾先到丈人住處飲用威士忌後才開車上路。

葉男的辯護人也為葉男辯護指出，案發當天，葉男是為開車前往祭拜亡妻，事後葉男也以270萬元與丘女家人達成和解，更直至丘女出殯為止，葉男每日均前往丘女的靈堂跪拜上香，最後獲得丘女家屬原諒，希望能看在這份上，減輕葉男的刑責。

桃園地院審理後指出，審酌陳男騎車時因疏於注意，因而導致此次交通事故的發生，進而導致丘女死亡，陳男事後也欲提出80萬元和丘女家屬和解，惟雙方因金額無法達成共識，而無法和解；至於葉男，其明知飲酒後開車對於道路往來之人車均生高度危險性，但葉男仍無視於此，酒駕上路，未注意車前狀況，最終導致丘女的死亡，惟念其犯後坦承犯行，主動與家屬道歉，也參加丘女的追思會，並以270萬元與家屬達成和解，更獲得家屬原諒，依過失致死罪，分別判處陳男有期徒刑6月，得易科罰金；葉男有期徒刑1年6月，得易科罰金，緩刑3年。

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