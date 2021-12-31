大樓道路現詭異天坑！恐引爆「崩塌危機」急撤百人　離譜原因曝光

▲南韓京畿道高陽市商業大廈旁道路出現「天坑」。（圖／高陽市府）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓京畿道高陽市今（31）日接近中午時分發生「天坑」事故，商業大樓旁道路開始向下凹陷，當局調查事發原因後發現地下停車場的梁柱出現結構性破裂，由於恐怕引發大樓倒塌危機，因此緊急撤離大樓內的所有民眾。

根據韓媒《韓聯社》、《News1》，京畿道高陽市一山洞區馬頭洞、位於馬頭站附近的一棟商業大樓「Grand Plaza」（地下3層、地上7層）於該日上午11時30分貝傳出具有倒塌的風險，原因是地下3樓停車場的某處棟樑出現結構性破裂，一旦梁柱崩塌恐怕引發大樓倒塌的危機，大樓旁道路則因此下陷，出現直徑5公尺、深度0.5公尺的坑洞。

▲▼大樓地下停車場梁柱毀損，導致周遭道路出現天坑。（圖／翻攝自論壇theqoo）

管理事務所緊急播送廣播，疏散住戶、商家與業者、來訪客，而警方與消防當局也不敢大意，派出人力前往現場維持秩序、管制出入車輛；至於電力公司、天然氣公司則片遣人力至現場進行緊急檢修作業，暫時關閉大樓天然氣供應。

由於當地人口稠密、且流動量大，網友們皆擔心一旦真的出現大樓倒塌事故，恐怕後果不堪設想。目前未傳出任何人員傷亡。

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