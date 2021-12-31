年關將至酒駕頻傳！彰化警今起至農曆年　每周連續3天大執法

▲彰化警自31日起至農曆春節前間，每周連續3天將連續執行「酒駕大執法」專案。（圖／記者唐詠絮翻攝）



記者唐詠絮／彰化報導

高雄38歲的黃子洋，26日酒駕開車上路，在行經前金區河東路口時，撞上走在斑馬線上的一家四口，造成1死3重傷的慘劇，讓酒駕議題再度浮上檯面，加上年末將至，各公司行號陸續辦理尾牙活動，讓民眾喝酒的機率大增。彰化縣警局為遏止酒駕歪風，31日起至農曆春節前每周五、六、日將連續進行「酒駕大執法」專案，不讓民眾有任何心存僥倖。

近來發生多起酒駕肇事釀成的悲劇案件，使酒駕議題再度受到社會大眾熱議，加上年關將近，民眾聚會增加，飲酒機會也大增，為杜絕酒駕，彰化縣警察局31日起將執行高強度「酒駕大執法」專案，鎖定民眾就容易將聚會排在周末的時間，每周連續三天舉行酒測攔檢。彰化縣警察局局長吳坤旭指出，31日起至農曆春節前每週連續3天，彰化縣警局將執行酒後駕車大執法，選定轄內飲酒場所及易發生酒駕肇事路段加強酒測攔檢；而各警察分局、交通隊等，也將強化違規攔查作為，全力防制酒駕，杜絕憾事發生。

▲▼彰化警自31日起至農曆春節前間，每周連續3天將連續執行「酒駕大執法」專案。（圖／記者唐詠絮翻攝）



吳坤旭表示，要深植「酒後不開車、開車不喝酒」的觀念，以建立優質飲酒文化，一旦酒後上路，將造成終生遺憾，為確保民眾生命與財產安全，警方定會落實「酒駕零容忍」執法決心，只要聚會可能喝酒，就不要開車前往，民眾可以事先和親友講好接送，或是善用代駕服務，唯有養成良好的飲酒習慣，才能平安過好年。