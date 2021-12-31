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趙天麟回擊柯文哲「天龍國風涼話」　國營、國軍補助各縣市皆然

▲▼趙天麟貼出中華民國110年審議「油、彈庫影響地方睦鄰捐助等級」成果統計表，以證明高雄所得經費合理。（圖／翻攝趙天麟臉書）

▲趙天麟貼出中華民國110年審議「油、彈庫影響地方睦鄰捐助等級」成果統計表，以證明高雄所得經費合理。（圖／翻攝趙天麟臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

高雄市政府推動壽山動物園改建，總經費5億元，卻被內部公文曝光台電、中油、中鋼各出了8千萬經費，引起台北市長柯文哲大酸高雄「好命」，民進黨立委趙天麟31日回擊，表示高雄市長與國公營事業一起投入建設，應該而且值得鼓勵，柯文哲以天龍國心態說風涼話，「是他一貫傲慢作風，為德不卒」。

趙天麟透過臉書批評，最近有心人刻意拿高雄的建設經費做文章，其實就是試圖轉移台中第二選區立委補選候選人顏寬恒國庫通私庫醜聞的焦點。他表示，高雄做為轉型中的工業城市，市長偕國公營事業一起投入建設，依法、依情理皆應然而且值得鼓勵。

趙天麟強調，拿陸軍睦鄰經費做文章更是泛政治化的明證，高雄市是全國最多油彈庫場處的城市，依照影響範圍編列經費，各縣市皆然，做此扭曲的議題，不更凸顯了要打高雄救顏家的政治圖謀嗎？至於台北市長柯文哲以天龍國的心態說風涼話，是他一貫傲慢作風，為德不卒。

柯文哲昨（30日）於防疫記者會受訪時，談到高雄獲得8千萬經費一事，以歌手翁立友的歌曲《堅持》歌詞回應「有人出生就好命，阮們是用命在打拚」，並感嘆「命運不同啊，我們就打拚一點就好，不然怎麼辦？」，言下之意表示他認為在經費分配上高雄與台北有著差別待遇。

▲▼趙天麟貼出中華民國110年審議「油、彈庫影響地方睦鄰捐助等級」成果統計表，以證明高雄所得經費合理。（圖／翻攝趙天麟臉書）

▲▼趙天麟貼出中華民國110年審議「油、彈庫影響地方睦鄰捐助等級」成果統計表，以證明高雄所得經費合理。（圖／翻攝趙天麟臉書）

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