北市跨年今晚照辦！不怕成破口　柯文哲：到今早尚無社區感染證據

記者陳家祥／台北報導

一年一度的跨年晚會將在晚間登場，但台北市長柯文哲昨表示，今年沒有電子圍籬系統，坦言「跑出來我抓不到」，要民眾自律。對此，柯文哲31日受訪表示，不贊成有風吹草動就過度緊張，至少到今天早上，台灣還沒有社區感染的證據，「所以問我跨年能不能辦？答案是可以」。

柯文哲和副市長黃珊珊31日上午到大佳河濱公園，視察春節「採檢車來速」專案。針對今年跨年沒有電子圍籬一事？黃珊珊表示，有發文去中央，中央正式回文，因為今年狀況不一樣，所以今年不提供，因為太多地方需要使用，我們也正式收到公文，所以今年確實是全國都沒有。

黃珊珊說，台北市採取的是實名制，所以進到場域裡一定會有登記，但場外會有很多的其他人沒辦法透過實名制取得的話，可能就是跟市長說得一樣，希望這些人在自主檢康管理期間不要出來，不然會違反規定

至於是否擔心跨年晚會變破口？柯文哲表示，數據上看起來，至少到今天早上，台灣還沒有社區感染的證據，所以常常是這樣，不太贊成風吹草動過度緊張，「我們以前是在外科急重症工作，所以我們習慣前5分鐘都還可以改變，只是這個社會不習慣」。

「如果下午發現社區感染要不要停？對我來說是沒問題，可是社會實際運作很困難。」柯文哲說，不過慢慢社會新常態，社會要更有應驗能力。到今天早上為止，台灣沒有社區感染的證據，所以問我跨年能不能辦？答案是可以。

▲柯文哲視察春節專案Drive-through。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

