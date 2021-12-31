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中央獨厚高雄　柯文哲：不解決問題、亂七八糟補助一大堆

▲▼柯文哲視察春節專案Drive-through。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲視察春節專案Drive-through。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

高雄市政府向中油、台電提出捐8000萬元改建壽山動物園，台北市長柯文哲以歌手翁立友的「堅持」自嘲處境。針對有高雄市議員林智鴻反嗆像天龍國巨嬰說風涼話，柯文哲反批，舉債、亂七八糟補助一大堆，為什麼不把問題解決掉呢？

柯文哲表示，這反映了中央與地方財政收支劃分法本來就應該制定，「他們常常說這不公平，那就把規則訂清楚」，民進黨已經執政5年半了，他也在公開場合講過，林全在2016年5月20日上任前3天說要修中央與地方財政收支劃分法，「我說沒問題，把公式講清楚大家好辦理」。

「今天法律不修，每天說不公平，然後就開始舉債、亂七八糟補助一大堆，為什麼不把問題解決掉？」柯文哲說，國土計畫法、財政收支劃分法不修，只想修地制法的一個字，國家運作還是該怎麼做就怎麼做，按部就班，不然會被人家看破手腳。

至於外界批評，台北市的統籌分配款是高雄市的2倍，柯沒有資格去批評？柯文哲說，財政收支劃分法不修，每天說不公平，然後什麼特別預算弄一大堆，怎麼不把財政劃分法修一修？更何況已經執政5年半，哪一條法律你們想修的不會過的？

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