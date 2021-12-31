北市創「採檢得來速」　柯文哲擬讓防疫計程車司機提早打第3劑

▲柯文哲視察春節專案Drive-through。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

因應農曆春節即將來臨，返台民眾湧現，台北市衛生局特別在大佳河濱公園設置「採檢車來速」篩檢站，屆時以預約防疫計程車載至該處做採檢的方式，以「不用下車，在車上即可採檢」的得來速概念。台北市長柯文哲和副市長黃珊珊31日上午前往視察，柯表示，此專案一天的檢驗量最大可以到800，現在平均400上下，還掛保證絕對不會有塞車問題。

針對有無需要改進的地方？柯文哲說，目前沒有看到需要改進的地方，因為在剝皮寮已經實際打過一次，這只是把當年剝皮寮的經驗再優化，然後變成動線，這種方法可以很實質的減少傳染的危險。

至於春節期間的防疫量能是否足夠？柯文哲說，台北市的防疫計程車數量是一定夠，但過年期間有人要放假，但也不需要叫一大堆人然後空著沒用，所以會採有需要就增加的方式，我想整個計程車業跟公運處長期以來都配合得很好，所以這倒是沒問題。

媒體追問，車流比較大的尖峰時刻，一個人要多久？柯文哲說，這個問題他之前也問過，因為防疫計程車載過來，所以篩檢是在計程車上，「絕對不會有塞車問題」，因為派多少車出去就多少車回來，所以只要管制有幾輛車去做，就不會造成塞車，所以這是事先就規畫過。

另外，有記者追問關於防疫規定的問題，柯文哲說，計程車司機用的是N95口罩，疫苗的施打順位都是第一優先，保證打滿2劑。且考量環境的高風險，目前也在考慮讓工作人員縮短施打第3劑疫苗的間隔，讓他們可以提早打。

柯文哲表示，該專案的只有在要採檢的時間是最危險，因為他有時候會打噴嚏，一般來講是要採檢的時間點要注意，過了之後危險度就下降，不過戴N95風險不高，更何況這些司機百分之百是完全接種疫苗。