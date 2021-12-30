3架波音747「裝滿薯條」直送日本　解救麥當勞薯條荒31日重開賣

▲日本麥當勞一度陷入薯條荒。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

受新冠疫情影響，全球航運混亂，再加上加拿大港口發生大規模水災，導致原本應該要進口日本的麥當勞薯條原料短缺，該公司緊急宣布24日至30日止，將全面停售大薯與中薯，僅提供小薯，共計影響全國2900店面。不過Flexport執行長彼得森在推特發文稱，將會用3架波音747運送馬鈴薯到日本，以解決當地薯條荒的問題。而日本麥當勞也宣布，大薯與中薯將於31日上午10時30分後重新開賣。

根據《彭博社》報導，美國貨運代理公司Flexport執行長彼得森（Ryan Petersen）29日在推特發文指出，「Flexport剛剛已經簽訂合約，將運用3架波音747飛機把馬鈴薯空運至日本，以協助解決當地薯條缺貨的問題。」雖然他並未詳述其他細節，不過他上週就曾經公開提到，自己已經在瞭解有關日本薯條荒的問題。

▲麥當勞大薯與中薯的品項將會於31日重新恢復販售。（圖／達志影像／美聯社）



日本麥當勞21日宣布，由於加拿大溫哥華的港口發生大規模水災，同時受到新冠肺炎疫情影響，薯條原料的供應量嚴重不足，為了讓更多的顧客都能夠購買到薯條，因此將暫時停賣大薯與中薯的品項，僅提供消費者小包薯條的選擇。不過當時該公司也曾經承諾，停售期間為24日至30日，事後將恢復販售。

根據《日本放送協會》報導，日本麥當勞宣布，由於成功調度到原料並協調運送航班，相關薯條品項將於31日上午10時半起正式重新開賣。而他們同時也道歉表示，「造成顧客的困擾，我們深感抱歉，未來將繼續與進口商和原料廠商協調，盡力維持穩定的原料供應。」

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