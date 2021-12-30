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文化路郵局招標租金僅1／6市場行情　王美惠求徹查並中止出租

▲▼ 嘉義文化路郵局招租疑雲未解，立委王美惠提案停止出租，交通委員會決議解除契約。（圖／立委王美惠辦公室提供）

▲▼ 嘉義文化路郵局招租未符合市場價格，立委王美惠提案停止出租，交通委員會決議解除契約。（圖／立委王美惠辦公室提供）

記者翁伊森／嘉義報導


立法院交通委員會日前審查中華郵政公司111年度營業預算，立法委員王美惠指出，已公告為歷史建築的嘉義市文化路郵局，近期招標出租，卻以遭遠低於市價的六到七倍賤租，過程可疑且不合理，要求徹查並提案中止出租。

▲▼ 嘉義文化路郵局招租疑雲未解，立委王美惠提案停止出租，交通委員會決議解除契約。（圖／立委王美惠辦公室提供）
王美惠指出，文化路郵局是嘉義重要的歷史建築，政府才規劃4,500萬元做整修，工程才剛開工，嘉義郵局就將文化路郵局，用不合理的價錢、流程迅速出租。這樣對待文化路郵局，實在無法接受。所以今天特別提案，要求中止租約，停止這樣的賤租行為。

▲▼ 嘉義文化路郵局招租疑雲未解，立委王美惠提案停止出租，交通委員會決議解除契約。（圖／立委王美惠辦公室提供）


王美惠委員痛批，明明同條街上一坪店面租到兩三千塊，文化路郵局（原901支局）每坪租不到460元；要出租整整15年，卻只公告9天；郵局解釋承租方將須花費大筆經費裝修，但郵局又怎麼能在出租前得知誰將承租、如何整修？這些不合理的疑點，提案之後中華郵政也未曾再來說明，立委應盡職責，嚴守人民公帑。


且中華郵政從106年起編列8年超過150億元進行「購置郵政局所計畫」，。王美惠批評，中華郵政在全台各地購置郵務所用地，在嘉義卻自斷手腳，把既有資產出租，「一手買地、一手租房」的行為，讓人懷疑郵局究竟是真的有需要，還是只是在囤房、炒房？


針對文化路郵局招租案解約提案，另有民進黨立委陳明文、劉櫂豪、陳歐珀、陳素月、林俊憲連署，認為中華郵政耗資甚鉅進行外牆修復，不思繼續營業服務民眾，決議解除契約並停止出租，由交通委員會協議後通過。

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