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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「一月召開臨時會勢在必行」　黃國昌：酒駕修法應優先排入議程

▲▼ 黃國昌（圖／記者劉昌松攝）

▲前立委黃國昌。（圖／記者劉昌松攝）

記者杜冠霖／台北報導

高雄38歲黃姓男子日前三度酒駕，駕駛BMW撞上一家四口，造成1死3傷悲劇、藝人宋少卿更傳出第四度酒駕，引發社會譁然。對此，前立委黃國昌表示，立院一月召開臨時會勢在必行，既然這兩天政府機關宣示的酒駕防制修法，就應該要優先排入臨時會議程。

黃國昌指出，明（31日）是立法院本會期最後一天，由於2022總預算尚未完成審查，因此，1月召開臨時會勢在必行，既然必須召開臨時會，這兩天政府機關宣示的酒駕防制修法，就應該要優先排入臨時會議程。

黃國昌表示，各黨立委都應該支持、檢討為何上屆國會的酒駕修法若干重要的設計，當初被擋了下來，這不僅是符合國人殷切期盼，更是以具體行動向酒駕宣戰

對於酒駕修法，交通部長王國材表示，將針對三方向修法，加重酒駕罰責，包括首次酒駕使人重傷或死亡沒入車輛、十年內二次酒駕就屬於累犯、提高同車乘客罰款。

王國材表示，昨日已針對道路交通處罰條例開會，由於108年4月已針對酒駕加重罰則，昨天評估共有三方向可修正，第一，首次酒駕使人重傷或死亡就沒入車輛，現有法條是酒駕累犯使人重傷或死亡才會沒入車輛。

第二，目前法規對酒駕累犯定義為「五年內兩次以上酒駕者」，預計將延長時限，改為「十年內兩次以上酒駕者」即為累犯。第三，提高酒駕者同車乘客的罰款，現有罰款為600到3000元，交通部認為過低，需要調整，至於要提高到多少仍在討論。

根據道路交通條例規定，針對酒駕初犯，機車駕駛人可處1萬5千元以上9萬元以下罰鍰；汽車駕駛人可處3萬元以上12萬元以下罰鍰。

若在五年內兩次酒駕者屬於累犯，機車駕駛人可處9萬元罰鍰、駕駛汽車者處新臺幣12萬元；第3次者，按前次裁罰基準再加9萬元，之後以此類推。並吊銷駕駛執照，3年內不得考領駕駛執照。

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