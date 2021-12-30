名間大型親子公園大受好評　南投縣將於4大鄉鎮同步規劃興建

▲南投縣政府打造完善育兒環境，準備在4大鄉鎮籌設大型親子公園（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

名間親子生態園區於19日正式開幕啟用，當天即湧入5000人次使用各種遊具、人氣爆棚，也大受親子民眾好評；南投縣長林明溱表示，將繼續於草屯、埔里、竹山等地覓地籌設，讓4大鄉鎮都擁有類似的大型親子公園，提供更多優質休閒場地給孩子們健康玩樂。

南投縣政府27日召開縣務會議，會中針對名間親子生態園區開幕後，深受親子家庭歡迎的現象，以及人潮聚集後衍伸的交通及停車問題進行討論。

林明溱表示，名間親子生態園區假日時停車空間明顯不足，車輛被迫停到台3省道沿線，相當不便，將請園區旁的農產運銷公司研議開放肉品市場內的空間、劃設假日專用停車位，亦可研議採收費方式及餐飲攤位等，將目前現有的公有停車場一併納入規劃考量；另也參考警察局意見，增加警示指引標誌牌，並將目前停車場單向進出方式取消，避免車輛回堵省道。

而為提供更多親子遊憩空間，林明溱也表示將研議於4大鄉鎮設置大型親子公園：草屯鎮將選在草屯手工藝園區旁，位於草屯警分局後方約4公頃公園用地；埔里鎮則將考慮於福興溫泉農場的入口處，亦有一塊約4公頃綠地可施設；竹山鎮則將選在目前已禁葬的第一公墓用地，待遷葬後即可進行公園的規劃。

至於日前陸續開幕的幼兒托育資源中心及親子館等活動空間，林明溱表示由縣府社會及勞動處積極尋找公有建築物做規劃、持續向中央爭取經費補助，另外亦請教育處清查學校閒置空間、施設親子服務資源場館，期望能在13個鄉鎮市均能設置，提供更多家庭更完善的育兒空間和資源服務。



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