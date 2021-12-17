心型草皮、大型遊具、戲水步道　南投首座大型親子公園歡喜開箱

▲名間鄉苗圃變身親子遊樂園，南投縣長林明溱帶小朋友們率先開箱體驗（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府將位於名間鄉的苗圃公園化、打造成全縣第一座大型親子生態園區，並將於下周日（19日）正式對外開放，設施包括心型草皮區、大型遊具區、戲水步道等，南投縣長林明溱16日帶領小朋友們率先「開箱」體驗，宣告縣內乃至中部地區親子同樂又多了一個好去處。

昨天的開箱活動由2位體能老師指導小朋友們先進行律動暖身，並認識大型溜滑梯及遊戲使用時應注意事項，林明溱隨後與縣府農業處長陳瑞慶帶領小朋友從平台走到高達5公尺的巨無霸磨石子溜滑梯上，進行體驗，孩子們興奮尖叫聲不斷；大小朋友也在開闊草坪上玩互動遊戲，自由體驗園區內各式的新奇遊具設施，並透過直播鏡頭，與網友分享體驗樂趣。

整個園區最吸引人的是3座大型遊具區：除了周邊附設草皮攀爬區、景觀平台、攀岩設施的巨無霸大型磨石溜滑梯，還有拱形多人圓盤盪鞦韆、彈跳床、鳥巢式鞦韆，以及大型攀爬設施等2座大型組合遊具，縣府也在遊具設施上方佈建大型遮陽網，體貼地提供親子涼爽的遊戲環境。

林明溱表示，多年來民眾都有希望增建遊樂園的呼聲，縣府今已跨出重要的第一步，建立全縣首座大型親子共融公園，園區交通便利，不但適合全家一起來玩，且對面就是南投農產運銷公司，可導引遊客順道參觀消費，可望成為新遊憩據點與地標。

縣府指出，名間親子生態公園占地2.6公頃，結合景觀、生態、親子遊憩功能，總工程經費5888萬元，園區除有心型大草皮區、落羽松及台灣梢楠的環狀步道，南側也興闢生態池、兒童遊樂設施、沙坑、噴水池、裝置藝術及戲水步道等休閒設施，且皆依《兒童遊戲場設施安全管理範》設計，並邀請兒童安全專業委員審查，確保設計符合規定，且公園用地也合法化。



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