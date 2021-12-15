王力宏遭爆離婚？不合還要秀恩愛　名人婚姻壓力超大

▲ 王力宏與老婆李靚蕾。（圖／記者季相儒攝）

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

來~告訴我，知道王力宏是情敵貝多芬的請舉手？

王力宏和李靚蕾傳出，因為長年婆媳不和而離婚的消息，兩人目前尚未出面聲明，雖然不知道他的婚姻狀況，但我在還沒當記者前，跟力宏有過幾面之緣，就讓我來分享當年的回憶吧！

我讀復興中小學的時候，從補教業改行做珠寶的父親，不知道怎麼認識了小學部的一位L老師，L老師外型珠圓玉潤，有些像《霍爾的移動城堡》中雍容的荒野女巫，父親見L老師氣質高雅，就撮合我們認她當乾媽。

這位乾媽知道我喜歡音樂，就帶著我去認識樂壇大老李壽全老師，李老師是發掘王力宏的伯樂，如果我沒記錯，當年他也擔任力宏的經紀人，然而，像我品味這麼冷僻的慘綠少女，就敗在憂鬱不說話的美型偶像，怎麼可能迷戀健康陽光的王力宏呢？

「妳喜歡王力宏嗎？」「嗯，還好！」「要不要拿力宏的簽名專輯給妳，還是想要誰的？」「嗯...我想要庾澄慶跟吳奇隆的。」死小孩如我，居然要了別公司的...沒幾天後，我就獲得一堆簽名專輯，以及硬加進來的王力宏。

也因此，我跟著L老師晃啊晃，有幸親眼見到幾次力宏兄，只是那時我尚未開化，他藝人方面的個性與定位也還不明確，看起來就是位很有禮貌的陽光書卷ABC大哥哥…而已，我還是將手中的十大偶像剪報選票，以明信片投到民生報給吳奇隆，我妹投給林志穎，還被我唸跑票。

聽說沒多久，李老師就與王力宏解除合約，我們家也莫名與L老師失聯，這件事就被我鎖在記憶倉庫了，後來，我找到此生最愛：搖滾樂，便與華語主流漸行漸遠。

直到《流淚手心》吧，老天！我真的好喜歡這首歌（現在仍是），已經從迷偶像轉到聽音樂編曲的我，才驚覺力宏兄，其實在音樂上很有個性，只是一開始出道的形象太清新了，沒有把他的優勢突顯出來，但這也不奇怪，自從Coco李玟大紅以後，台灣星探就一直往ABC發掘，才造就當年華語瘋R&B盛事。

今日聽到王力宏、李靚蕾疑似離婚的消息，我第一個感覺很奇怪，就是「當名人真的很辛苦！」如果真的已經形同假面夫妻，對外還得定期摟腰自拍秀恩愛，這是什麼違反人性的地獄生活？

人吶，或許在汲取名利的同時，得先戴上厚重的假面具和防護罩，就連家庭與愛情都要看起來完美無缺，如同在臉書上只報喜不報憂的打卡好友，誰知道他們承受多少壓力呢？

離婚不該是汙點，如果真的有婚姻危機，處理好孩子的事情，彼此感謝曾陪伴一段路即可，祝福力宏！

★ 我是單身不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。