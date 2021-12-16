婆婆「出口成髒」！她憂小孩模仿...夫卻怪：是妳不會教

▲原PO怕小孩模仿婆婆說髒話的習慣，老公卻認為是她「不會教」。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

在小孩的成長過程中，的確容易模仿大人的說話模式，但會因此不小心染上髒話的習慣嗎？一位女網友就在《爆料公社》發文，「我婆婆習慣說話會帶有髒話或是粗話」，讓她非常擔憂小孩會因此模仿，也染上說髒話的惡習。

原PO表示，因為自己小孩正在2～3歲階段，是學習模仿力正強的時候，所以擔心會跟婆婆一樣，開始有說話帶髒字的習慣，於是決定跟另一半討論這件事，但老公卻認為，他從小也在這樣的環境下成長，並沒有因此受到影響，所以不是個問題，反倒覺得原PO小題大作。

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原PO認為，環境對人的影響很大，「雖然我們可以教小孩，但事後的矯正卻是要花費更大的心力」，並覺得外面的環境改變不了，「但家庭的教育環境是我們可以做到的」，不過原PO的老公卻對這教育觀點不以為意，還怪原PO為何不能接受別人的想法。

原PO接著說道，自己是全職家庭主婦，在家帶一個快滿三歲的兒子，「我老公單獨帶兒子時，兒子會比較聽話不鬧脾氣，但在我面前就相反」，原PO則認為可能是兒子跟自己比較親，所以情緒有個出口，不太會隱藏，也比較會鬧脾氣，「但卻讓老公有我管不動小孩，被小孩吃得死死的想法」，因此對原PO講的育兒理論都抱持懷疑態度，總怪原PO沒有能力控制小孩，這讓原PO不禁心碎問「真的是我不會帶小孩嗎？我真的很難過被另一半這樣否定」。

貼文一出，網友們紛紛分享經驗，「看狀況，看父母怎麼教吧，我生活充斥著三五字經，但卻沒聽我兒子說過」，「成長環境很重要但情緒及正能量的給予，更為重要。每個小孩子狀況都不同，試著把他當作好朋友跟他交心。嘗試多方面對談、關懷來引導至好的方向」，也有網友安慰原PO「孩子跟爸爸不親，會怕會聽話很正常！跟媽媽很親，吃定媽媽也是很正常！不是你不會帶小孩！如果角色互換，情形也是一樣的。」