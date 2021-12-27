　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醫師大姑是控制狂「連奶嘴都要管」　新手媽被罵哭：過年壓力超大

▲▼ 新手媽媽,寶寶,新生兒,嬰兒,母子,母女, 。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名新手媽崩潰吐苦水，任職小兒科醫師的大姑，從她找哪個婦產科醫師，到育兒方式、用品等，全都要掌控，甚至當面破口大罵，讓她心力交瘁，眼看過年又要面對大姑一家人，她不禁壓力山大，淚嘆「好想離婚，又怕他們不給我孩子。」

女網友在「匿名公社」娓娓道來，從她懷孕開始，大姑就不斷在群組裡下指導棋，大到去哪家醫院生、找哪個婦產科醫師，小到奶嘴品牌都要聽她的，更別說奶粉、尿布這些育嬰用品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原po不禁無奈，大姑一直推薦，某牌尿布便宜又好用，「但寶寶用這牌就是會紅屁屁，她就叫我曬屁股，等好點再繼續包，這樣反覆2-3次我好心疼，結果沒聽她的話，婆婆就會打去告狀，當天她下班竟跑回來一直罵我。」

不僅如此，寶寶流口水難免有口水疹，這點她已經盡量注意避免，怎料還是被大姑責罵，說只顧自己，「前幾個月，寶寶第一次生病，我已經顧到心力交瘁了，還要一直聽她破口大罵，那時都沒什麼睡，寶寶哭我也跟著一起哭。」

奶瓶,娃娃椅,嬰兒,嬰兒椅,嬰兒用品。（圖／取自免費圖庫negativespace）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫negativespace）

在育嬰用品方面，原po有時會採用朋友推薦的，但只要不是大姑的理想品牌，對方就會爆氣狂譙，除了強調自己是專業的，甚至放話「寶寶用了出問題，看妳怎麼賠給我們家！」

最讓她心累的是，公婆、丈夫全都聽大姑的，只因為她是醫師，「現在寶寶周歲，我快崩潰忍不住了！接下來又要過年面對他們一大家子，我壓力好大，我想離婚又怕他們不給我孩子，真的好煩。」

對此，網友們不禁感嘆，「辛苦了。給妳拍拍肩」、「寶寶東西讓她買」、「遇到這種毒菇好累！辛苦了」、「小兒科醫生不代表她會帶小孩，我在月子中心做過那麼多年，也不敢說自己會帶小孩，那毒菇太可怕了」、「經濟獨立，就不用怕孩子不歸妳」。

ET快訊
瑜珈女師與人夫車遊！她嬌喊「練得比較硬哦」　正宮客訴反挨告
再抽iPhone13！　「一年份衛生棉」天天12點限時抽
快訊／板橋+1足跡遍佈板南線！　採檢結果出爐
酒駕撞一家四口！姊牙齒全斷妹顱內出血　仍不知慈母死訊
LIVE／酒駕男撞碎4口天倫夢　臉書曾PO「聖誕節當然喝起來
限時3天！超商「美式、拿鐵第2杯11元」優惠一次看
快訊／陳其邁震怒！要求酒駕修法「扣車+殺人罪論處」
全台首例！北部某科大「剩1學院」　教育部將令改名
酒駕男撞死人「臉書曝光」！　囂張喊：聖誕節當然是喝起來
逆轉！林俊傑遭曖昧點名　網改口「文中所講不是JJ」瘋傳被騙了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

彰化超多有錢人？他逛「古蹟豪宅」嚇傻...內行揭歷史真相

6山友秀「千元鈔」攻頂 致敬　玉山白雪皚皚！鄭明典讚：雄偉壯麗

元旦連假蘇花湧車潮！首尾2日最高峰　大眾運輸較自駕省1小時

月底吃八方雲集…新菜單「鮮蝦1顆9元」心痛　網哭：真的剩泡麵了

消防猛男推《衣服穿上》仿劇照！男主這眼神…下方暴動了：想脫

手搖飲「西洋紅茶系」成主流派　最新調查：可不可領頭衝人氣前三

醫師大姑是控制狂「連奶嘴都要管」　新手媽被罵哭：過年壓力超大

有錢人不怕罰錢！他支持酒測超標「沒收車輛」　眾怒：直接關起來

基隆捷運綜合規劃將收尾　八堵「同站或同月台」轉乘刻正評估

文化部加碼送「數位藝FUN券」！9平台學生購票「滿千回饋20%」

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

鹿希派凌晨「夜店外吸大麻」被逮　10萬交保！雙手合十不發一語離開

名車國道用生命狂硬切下交流道 超車失敗夾兩大車中間場面驚險

徐若瑄「被道歉」仰頭落淚！　 陷網路霸凌後遺症…最新發文鼻酸了

新郎丟捧花引發「男賓客逃難潮」　瞬間湧向門口笑翻網：是有多怕？

出血14天就醫...驚見「肝臟有胚胎」　醫師看超音波傻眼：從來沒看過

彰化超多有錢人？他逛「古蹟豪宅」嚇傻...內行揭歷史真相

6山友秀「千元鈔」攻頂 致敬　玉山白雪皚皚！鄭明典讚：雄偉壯麗

元旦連假蘇花湧車潮！首尾2日最高峰　大眾運輸較自駕省1小時

月底吃八方雲集…新菜單「鮮蝦1顆9元」心痛　網哭：真的剩泡麵了

消防猛男推《衣服穿上》仿劇照！男主這眼神…下方暴動了：想脫

手搖飲「西洋紅茶系」成主流派　最新調查：可不可領頭衝人氣前三

醫師大姑是控制狂「連奶嘴都要管」　新手媽被罵哭：過年壓力超大

有錢人不怕罰錢！他支持酒測超標「沒收車輛」　眾怒：直接關起來

基隆捷運綜合規劃將收尾　八堵「同站或同月台」轉乘刻正評估

文化部加碼送「數位藝FUN券」！9平台學生購票「滿千回饋20%」

34刀虐殺女友！他求婚失敗「拿切肉刀狂刺」還想砍頭　被判關到死

許下大聯盟夢想！「五冠王」山本由伸在家鄉發表抱負

彰化超多有錢人？他逛「古蹟豪宅」嚇傻...內行揭歷史真相

疫情燒不停！西安再增150例確診　張伯禮預計「1月下旬控制住」

1.31%房貸息恐難拿到！銀行正調高利率　1.35%起跳

喝掉千座101！「2021台人最愛外送美食」揭曉　甜不辣、鍋貼也上榜

6山友秀「千元鈔」攻頂 致敬　玉山白雪皚皚！鄭明典讚：雄偉壯麗

民進黨「6年級好同事」雨中力挺　林昶佐：相較國民黨立委格外溫暖

元旦連假蘇花湧車潮！首尾2日最高峰　大眾運輸較自駕省1小時

快訊／柯文哲AZ混打第三劑BNT　直喊這次打1cc針頭「怎麼這麼痛」

生活熱門新聞

她夢到「七爺八爺」嚇醒　隔天問爸才知原因

快訊／合歡山今晨下大雪　鏟雪車出動

北北基宜大雨！今晨10.4℃凍全台　連假天氣出爐

外送員不敢「上樓送餐」原因超心酸！她PO文釣出一票受害者

請3天休9天！一張圖看「2022請假攻略」

低溫開敞篷被酸　北宜G乳女神解答

快訊／合歡山武嶺「停車場大亂鬥」　傻眼畫面曝光

名醫揭「最強疫苗組」！不是2劑AZ+莫德納

高中運動褲改窄「緊到脫不下來」！　2照狂掀回憶殺

8縣市低溫特報　跨年又有冷空氣

今晨10.2℃！下波冷空氣接力　跨年降雨熱區曝

爸聞到檀香味「聽1句話」夜奔醫院坐鎮！救下女兒一命

《彭博》最新防疫排名！　台灣名次大進步

林秉樞案「公總IP網軍」抓到了！　

更多熱門

相關新聞

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

因應新年度開帳作業需要，及配合金融機構劃帳發薪流程，台東縣政府表示，退休公教人員2022年1月份月退休金預訂於1月3日前發放；在職公教人員2022年1月份薪津預訂於1月5日前發放；現職公教人員2022年年終工作獎金1月22日發放。

她強制男友上班「12hrs不間斷視訊」被罵爆

她強制男友上班「12hrs不間斷視訊」被罵爆

6成1上班族欲年前轉職　固定週休、離家近為優先考量因素

6成1上班族欲年前轉職　固定週休、離家近為優先考量因素

關鍵字：

大姑醫師控制狂育兒奶嘴尿布新手媽過年毒菇

讀者迴響

熱門新聞

5萬元匯錯戶頭急了　解法曝光

蔡哥台上告白泱泱「這樣我們就適合了」

福原愛不倫…親媽震怒拒同住「挺江宏傑」

「無照牙醫」收3.4萬替人裝假牙！

BMW酒駕撞一家4人　母亡女兒重傷

《全明星》李芷婷親回應「很少去練習」

果粉必學！iPhone使用1年「電池健康度100%」4方式曝光

A型人少吃肉！「血型減肥法」大公開

鹿希派等不到10萬交保！

徐若瑄被道歉仰頭落淚　陷霸凌後遺症

酒駕撞一家四口1死3傷！網怒：公投啊

B群「早上or睡前吃」最有效？專家解答　讓網友驚呆了

肢體老師逆風挺　曝王力宏私下暖舉

茄子蛋唱到一半「背景被切成感謝名單」

陶晶瑩夫妻赴美陪女兒過年！荳荳「長髮飄逸」近況曝光

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面