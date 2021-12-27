醫師大姑是控制狂「連奶嘴都要管」　新手媽被罵哭：過年壓力超大

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名新手媽崩潰吐苦水，任職小兒科醫師的大姑，從她找哪個婦產科醫師，到育兒方式、用品等，全都要掌控，甚至當面破口大罵，讓她心力交瘁，眼看過年又要面對大姑一家人，她不禁壓力山大，淚嘆「好想離婚，又怕他們不給我孩子。」

女網友在「匿名公社」娓娓道來，從她懷孕開始，大姑就不斷在群組裡下指導棋，大到去哪家醫院生、找哪個婦產科醫師，小到奶嘴品牌都要聽她的，更別說奶粉、尿布這些育嬰用品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原po不禁無奈，大姑一直推薦，某牌尿布便宜又好用，「但寶寶用這牌就是會紅屁屁，她就叫我曬屁股，等好點再繼續包，這樣反覆2-3次我好心疼，結果沒聽她的話，婆婆就會打去告狀，當天她下班竟跑回來一直罵我。」

不僅如此，寶寶流口水難免有口水疹，這點她已經盡量注意避免，怎料還是被大姑責罵，說只顧自己，「前幾個月，寶寶第一次生病，我已經顧到心力交瘁了，還要一直聽她破口大罵，那時都沒什麼睡，寶寶哭我也跟著一起哭。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫negativespace）

在育嬰用品方面，原po有時會採用朋友推薦的，但只要不是大姑的理想品牌，對方就會爆氣狂譙，除了強調自己是專業的，甚至放話「寶寶用了出問題，看妳怎麼賠給我們家！」

最讓她心累的是，公婆、丈夫全都聽大姑的，只因為她是醫師，「現在寶寶周歲，我快崩潰忍不住了！接下來又要過年面對他們一大家子，我壓力好大，我想離婚又怕他們不給我孩子，真的好煩。」

對此，網友們不禁感嘆，「辛苦了。給妳拍拍肩」、「寶寶東西讓她買」、「遇到這種毒菇好累！辛苦了」、「小兒科醫生不代表她會帶小孩，我在月子中心做過那麼多年，也不敢說自己會帶小孩，那毒菇太可怕了」、「經濟獨立，就不用怕孩子不歸妳」。