　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
親子

在光鮮亮麗的學霸明星背後…評王力宏的成魔之路

（圖／示意圖，翻攝自PAKUTASO網站）

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

關係結束後，最怕的就是對往日全盤否定。

王爸出手了，這看似老者含悲泣訴的手寫信，不但沒有替兒子王力宏爭取一點同情，反而在字裡行間，透露出那股以尊訓卑的傲慢，他言之鑿鑿地指媳婦拿懷孕逼結婚，說自己是家族中唯一贊成結婚的，又稱媳婦索討億萬贍養費與助手，這些棉中藏針的言論，在在證實前媳婦李靚蕾的控訴「是真的」！

首先，所有的事件都有因有果，兒子已經45歲，怎說都不該像個未成年孩子，讓老父出來打親情牌，尤其是還拍了一張這麼沉冤含雪、像在立法院前舉牌的突兀畫面，只為證明「這手寫信」真是老父所寫…說實在的，可能20幾年間，沒出過大事，所以公關不知道怎麼拿捏吧？！只拍手寫信內容，都比這種方式有溫度。

記憶中的鄰家大哥哥王力宏，在這3天婚變連環爆之間，似乎已經離我們好遠好遠，從前妻的控訴、王爸的信，以及他本人先前曾接受訪問的內容，我赫然驚覺，「優質偶像」王力宏，根本是被逼出來的乖乖牌，他血中有離經叛道，卻又不敢反抗社會期待與家族長期薰陶，於是成了一個人前偶像、人後渣男的女性公敵。

我從來不是王的歌迷，也厭惡這種自詡傳統卻仗勢欺人的權威型家庭，但在因果循環下，我想揣摩他是怎麼成魔的？

王力宏曾經說過：「我是我們家最弱的！」他們一家都是學霸，王爸是台大醫學院，王媽是政大高材生，他雖然成績不差，但夾在天才型的哥哥與弟弟之間，依然覺得壓力大到喘不過氣，這種競爭心理產生的濃厚自卑感，讓他就算成為資產夠用好幾輩子的偶像天王，也無法鬆懈、隨心而為，就怕人設崩壞。

王力宏曾向《未來親子》揭露，每當大型演唱會結束，他從萬人追捧的超級偶像，一瞬間回到凡人日常，感到極度的焦慮與不適應：「前一秒大家都在說我愛你，然後，下一秒就是一個人，你連要找人聊天都找不到，對情緒來說，是很大的挑戰。」王力宏形容那種感覺是「震耳的安靜」。

我突然想到，不只政商名流，平凡如我們這種市井小民，也有見過明知行為不對、卻無法克制自己的人，他們表面健康陽光，但私底下縱情於酒色之間，像是用暴食填補莫名的空虛、以用藥營造出的幻覺，或從性高潮帶來的快感，暫時忘卻自己的煩惱與不如意，加上原生家族的父權觀念潛移默化，助長他對自己的合理化，久了，習慣成自然，三觀早就跟著崩壞。

簡單來說，王力宏該去看心理醫生了，這已經不是單純渣男行為而已，從李靚蕾的信中，以及藝人好友的證言，都說到王力宏會一連消失好幾個月，當受到挫折，會呈現大字型，躺在地板上好幾天，這都是常見的逃避行為。

現在唯一能救他的人，就是他自己！「不理不回」無法讓事情冷卻，還會加深對方的憤怒，如果不想永遠被外界貼上標籤，說是一個把女性當工具，認為凡事只要用錢就能擺平的雙面惡魔…王力宏，真的不要再躲在家人的背後，大大方方地出面，公開給前妻一個真誠的道歉吧。

★ 我是單身不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

►美腿＋收小腹神器來了！快收

ET快訊
唐綺陽轟王力宏「還在演好人」　抓道歉文5逃避重點
酒後與友爆衝突！18歲男遭彈簧刀刺穿小腸、腎動脈亡
王力宏形象全毀「PR值剩多少？」　網揭1關鍵超殘酷
偷吃渣驚句！盤點十大「時間管理大師」最扯是他
王力宏崩！美女作家急喊「音樂才子最後希望」：別連你也塌
王力宏道歉文被抓包「偷抄作業」！　對比圖笑翻
李靚蕾高學歷遭質疑！　哥大校友出面回應了
美股三大期貨狂殺！道瓊期大跌逾600點　預告今晚開盤不妙

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 親子最新 全站最新

戰火下的母愛／如果注定逃不了　請你把我的孩子帶走！

「不跑步就沒分數…」論體弱孩子夾在同儕與疾病之間的兩難！

家裡重女輕男是什麼感覺？　她：我就是世界的中心！

買變頻冷氣還要做這4件事，瞬間讓電費從5千降到2千！

在光鮮亮麗的學霸明星背後…評王力宏的成魔之路

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

Yumi認與王力宏婚前交往：刻骨銘心　切割已沒聯絡…李靚蕾秒打臉！曝「裸照」頭像

騎士闖紅燈！穿越輕軌軌道險被撞　對向員警目睹直接攔下：妳完了！

電梯壞了？狂按鈕加敲門沒反應　ㄎㄧㄤ妹無視「右側開門」還生氣

她7年花百萬改造身體眼球刺青！　舞者遭嗆以前漂亮「現在是惡魔」

呆萌柯基散步見錦鯉「興奮狂追」　下秒直跳入池塘...媽傻眼吼：上來

在光鮮亮麗的學霸明星背後…評王力宏的成魔之路

家暴男疑妻外遇　闖北市東區服飾店「揮刀砍妻」遭路人壓制

國1彰化員林段拓寬12／22完工上路！　尖峰時段速度提升逾50%

減肥停滯期是「身體保護機制」　3招繼續瘦、減重不灰心

優退、留任條件談不攏！　富邦金、日盛金工會12／29協商

冬至吃湯圓熱量易爆表　營養師建議酌量分食、搭配天然食材

消費滿300送300！楊嘉明烘焙所實體店開幕了　前5天加碼送蛋黃酥

豬舍髒水誆山泉水！彰化黑心商人狠撈3年　吐549萬換緩刑

看電影遲到被分手！她氣男友沒體諒：我還要洗澡化妝挑衣服

給孩子自信！　弘光功德基金會於桃園21所學校設立「進步獎」

台東天后宮111年元宵遶境　縣府宣導防疫各類注意事項

「20男輪摸韓網紅私處」淫照外流！　秀智引爆10萬人要真相

親子熱門新聞

學霸明星的成魔之路...　評王力宏

兒童幾歲可以獨自在家？

不合還秀恩愛？　名人婚姻壓力大

白肉底生黑糖娃！新生兒膚色黑是因為...

小孩長大了！青春痘冒不完怎辦？

不婚生子可行嗎？生父認領前先想想

寶寶睡覺愛舉小手投降　原因超萌…

新手爸媽必看～副食品必備工具

寶寶睡覺發出鼾聲　媽咪要多留心

寶寶喝奶　要注意這4點

醫生，我的小孩大便裡怎會有血？

不讓寶寶吃手　你在阻止他變聰明

新手媽必看！PPSU還是玻璃？

忙碌爸媽的副食品幫手　營養冰磚DIY

更多熱門

相關新聞

王力宏疑患性成癮　這些名人全是病友！

王力宏疑患性成癮　這些名人全是病友！

王力宏宣布與前妻李靚蕾結束8年婚姻後，接連抖出婚內出軌、約炮、召妓等醜聞，王力宏還被爆料曾確診有性成癮及自戀型人格問題。實際上，王力宏已非第一位擁有性成癮病史的名人，高爾夫球名將老虎伍茲（Tiger Woods）、好萊塢淫魔製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）、英國安德魯王子（Prince Andrew）過去也曾爆出患有相關疾病，更有不少人因此接受過治療。

宏蕾之戰最全懶人包！一次看蕾神3天7鎚

宏蕾之戰最全懶人包！一次看蕾神3天7鎚

名人這樣做「地位會立刻被收回」

名人這樣做「地位會立刻被收回」

暫退演藝圈還不夠　陸官媒：王力宏必須涼

暫退演藝圈還不夠　陸官媒：王力宏必須涼

王婉諭批王力宏「性別刻板印象」

王婉諭批王力宏「性別刻板印象」

關鍵字：

焦糖綠玫瑰caramelgreen親子育兒教養教育王力宏李靚蕾名人婚姻婆媳不合

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王力宏「左思右想3天」道歉了！

李靚蕾家裝視訊機器人！王力宏「和朋友一起操控觀看」

李靚蕾深夜5項反擊王力宏！心碎曝：他有性成癮

李靚蕾親哥發聲了！175字轟王力宏砲火全開

李靚蕾「半夜2:00約砲」藏貓膩

王力宏公開悲求聯絡　李靚蕾曬「通話紀錄鐵證」狠打臉：滿口謊言！

快訊／王力宏首發聲：沒對婚姻不忠　控被李靚蕾索近9億贍養費

BY2妹再爆綠了何猷君！

快訊／Yumi切割王力宏沒聯絡　李靚蕾曬「裸照」反擊神打臉！

王力宏吃「16歲小師妹」　本尊認當初很喜歡

王力宏21年前緊牽徐若瑄舊照曝光　網抓包：胯下寫著滿足

快訊／李靚蕾又出鎚！　轟Yumi「王力宏只把妳當炮友」

陳建州被抓包「按讚Yumi貼文」！　回應認：也太扯了

快訊／李靚蕾5點反擊王力宏：無論修養或人品都很低劣的一個人

周杰倫半夜也醒著！突PO「睡蓮畫」網秒懂

更多

最夯影音

更多
王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」
王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面