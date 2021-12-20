在光鮮亮麗的學霸明星背後…評王力宏的成魔之路

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

關係結束後，最怕的就是對往日全盤否定。

王爸出手了，這看似老者含悲泣訴的手寫信，不但沒有替兒子王力宏爭取一點同情，反而在字裡行間，透露出那股以尊訓卑的傲慢，他言之鑿鑿地指媳婦拿懷孕逼結婚，說自己是家族中唯一贊成結婚的，又稱媳婦索討億萬贍養費與助手，這些棉中藏針的言論，在在證實前媳婦李靚蕾的控訴「是真的」！

首先，所有的事件都有因有果，兒子已經45歲，怎說都不該像個未成年孩子，讓老父出來打親情牌，尤其是還拍了一張這麼沉冤含雪、像在立法院前舉牌的突兀畫面，只為證明「這手寫信」真是老父所寫…說實在的，可能20幾年間，沒出過大事，所以公關不知道怎麼拿捏吧？！只拍手寫信內容，都比這種方式有溫度。

記憶中的鄰家大哥哥王力宏，在這3天婚變連環爆之間，似乎已經離我們好遠好遠，從前妻的控訴、王爸的信，以及他本人先前曾接受訪問的內容，我赫然驚覺，「優質偶像」王力宏，根本是被逼出來的乖乖牌，他血中有離經叛道，卻又不敢反抗社會期待與家族長期薰陶，於是成了一個人前偶像、人後渣男的女性公敵。

我從來不是王的歌迷，也厭惡這種自詡傳統卻仗勢欺人的權威型家庭，但在因果循環下，我想揣摩他是怎麼成魔的？

王力宏曾經說過：「我是我們家最弱的！」他們一家都是學霸，王爸是台大醫學院，王媽是政大高材生，他雖然成績不差，但夾在天才型的哥哥與弟弟之間，依然覺得壓力大到喘不過氣，這種競爭心理產生的濃厚自卑感，讓他就算成為資產夠用好幾輩子的偶像天王，也無法鬆懈、隨心而為，就怕人設崩壞。

王力宏曾向《未來親子》揭露，每當大型演唱會結束，他從萬人追捧的超級偶像，一瞬間回到凡人日常，感到極度的焦慮與不適應：「前一秒大家都在說我愛你，然後，下一秒就是一個人，你連要找人聊天都找不到，對情緒來說，是很大的挑戰。」王力宏形容那種感覺是「震耳的安靜」。

我突然想到，不只政商名流，平凡如我們這種市井小民，也有見過明知行為不對、卻無法克制自己的人，他們表面健康陽光，但私底下縱情於酒色之間，像是用暴食填補莫名的空虛、以用藥營造出的幻覺，或從性高潮帶來的快感，暫時忘卻自己的煩惱與不如意，加上原生家族的父權觀念潛移默化，助長他對自己的合理化，久了，習慣成自然，三觀早就跟著崩壞。

簡單來說，王力宏該去看心理醫生了，這已經不是單純渣男行為而已，從李靚蕾的信中，以及藝人好友的證言，都說到王力宏會一連消失好幾個月，當受到挫折，會呈現大字型，躺在地板上好幾天，這都是常見的逃避行為。

現在唯一能救他的人，就是他自己！「不理不回」無法讓事情冷卻，還會加深對方的憤怒，如果不想永遠被外界貼上標籤，說是一個把女性當工具，認為凡事只要用錢就能擺平的雙面惡魔…王力宏，真的不要再躲在家人的背後，大大方方地出面，公開給前妻一個真誠的道歉吧。

★ 我是單身不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。