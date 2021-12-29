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馬紹爾群島大使拜會盼簽姊妹市　沈慧虹：感謝幫台灣發聲

▲馬紹爾群島共和國大使館艾芮瓊大使拜會沈慧虹副市長。（圖／新竹市政府提供）

馬紹爾群島共和國大使館艾芮瓊大使拜會沈慧虹副市長。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

馬紹爾群島共和國大使館艾芮瓊（Neijon Rema Edwards）大使，偕同該館一等秘書可瑞恩（Dorianne T. Kabua）及執行秘書巫佳郡，今（29）日首度拜會新竹市府，盼達成雙邊交流或簽訂姐妹市可能性，以深化兩國關係。沈慧虹副市長表示，兩國建交至今雙邊貿易持續成長且互動頻繁，感謝馬國聲援台灣，敦促讓台灣民主政府以平等、有尊嚴的方式參與聯合國體系，未來持續與大使館保持密切聯繫，針對農漁業、教育等面向進行交流，就友好城市或姐妹市進行評估，達到實質性交流、互利互惠雙贏局面。

馬紹爾群島共和國大使艾芮瓊首度拜訪新竹市，沈慧虹副市長盛情歡迎，感謝馬紹爾群島柯布亞總統，於今年9月在聯合國大會上為台灣發聲，敦促讓台灣民主政府以平等、有尊嚴的方式參與聯合國體系，包括世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）及永續發展目標（SDGs）等相關活動。

沈慧虹副市長指出，新竹市作為高科技重鎮，在全球半導體占用重要地位，總人口數45萬2千人，具三高一低特質：高學歷、高收入、高出生率、平均年齡低，因生活壓力大，保持身心健康非常重要，如今市民最渴望的事，就是希望疫情緩和後出國觀光，馬紹爾等海島國家成為首選，不但具對大自然的尊重，以及對海洋國家的憧憬。

有關締結姊妹市事宜，沈慧虹副市長表示，將請民政處與大使持續保持聯繫，竹市與馬紹爾群島一樣，擁有許多漁民，盼未來在農、漁業上有更多的交流與合作機會，另在教育上給予孩童海洋環境、地球村的觀念。她再度感謝馬紹爾在外交上默默幫助台灣，盼艾芮瓊大使有空至新竹漁港感受美麗夕陽，來趟新竹小旅行。

艾芮瓊大使指出，她珍惜台灣與馬紹爾間的情誼，此次首度到訪新竹，風景美麗、人情味厚重，雙方建交20年來促進交流與合作，馬紹爾多次在聯合國等國際場合為台灣發聲，未來也會持續聲援台灣，讓國際社會更加了解台灣是主權獨立的國家，並在國際上占有一席之地。

艾芮瓊大使說，疫情期間「Taiwan Can Help」援助多國，各國都非常感動，今日拜訪最重要的原因，盼馬洛埃拉普環礁能與新竹市簽訂姊妹市關係，20年來不斷促進文化、教育等方面交流，盼未來在各方面有更多合作關係。

艾芮瓊大使提及，近年疫情襲擊全球，不過馬紹爾群島仍維持0確診，希望疫情早日過去，邀請台人前往馬紹爾旅遊。她說，馬紹爾雖國土面積不大，但海洋豐沛，國人能夠充分感受海島時光。

民政處說明，台灣與馬紹爾群島向來關係緊密，雙方於1998年11月20日起建交及簽署建交公報，自1999年起馬國陸續與基隆市、台北市、桃園市、台中市、屏東縣締結姊妹市或友好城市，至今雙邊貿易持續成長且互動頻繁。

民政處表示，新竹市現有9個海外姐妹市，美國5個、亞洲2個、澳洲1個、大洋洲1個，之後將就新竹市、馬洛埃拉普環礁的行政層級、幅員大小、人口規模、都市發展、科技與產業連結與互補性、距離與交通便利性等面向予以評估，研議透過體育活動交流、學生交換計畫、文化藝術團體互訪、產業科技交流等實質交流後，再進一步簽訂姐妹市。

▲沈慧虹副市長與馬紹爾群島共和國大使館艾芮瓊大使合影，艾芮瓊大使致贈手工藝品貝殼項鍊。。（圖／新竹市政府提供）

▲沈慧虹副市長與馬紹爾群島共和國大使館艾芮瓊大使合影，艾芮瓊大使致贈手工藝品貝殼項鍊。（圖／新竹市政府提供）

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