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民進黨為新竹升格修法！綠委批對彰化不公　各縣市長立場一次看

▲▼新竹縣長楊文科、新竹市長林智堅。（合成圖／記者謝婷婷、屠惠剛攝）

▲新竹縣長楊文科、新竹市長林智堅。（合成圖／記者謝婷婷、屠惠剛攝）

記者黃巈禾／綜合報導

總統蔡英文19日在官邸邀集府、院、黨、黨團及部分執政縣市首長，討論新竹縣市合併升格議題，獲得與會者高度共識，最快明年6月完成修法，可趕上大選，如此一來，任期屆滿8年的新竹市長林智堅，再次具備參選資格，拚16年新竹市長。不過，新竹2位首長不同調、在野黨批評為林智堅謀出路，就連綠委也認為只討論新竹對彰化不公平。《東森新媒體ETtoday》特別整理各縣市首長的看法。

依照地方制度法規定，人口125萬人以上，就能單獨提出改制為直轄市。新竹縣市合併後，人口仍不足125萬，就最新8月底的人口數據資料統計，新竹市人口為45萬2781人，新竹縣政府人口為57萬3858人，兩者合計共102萬6639人。

針對相關法令的問題，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，若欲推動新竹縣市合併升格，需修改《地方制度法》第4條，將人口聚居125萬人才能設直轄市的門檻，調降為100萬人，並訂定明年12月25日為改制時間，意即若能在半年前公告選區各議員應選名額，將可趕上2022年地方選舉。

民進黨立委柯建銘等人近日提出《地方制度法》修正草案，將人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市；其中「且」改成「或」，讓縣市合併不再受人口數限制。

此外，除了人口數規定外，根據目前現行的《地方制度法》的相關規定，該案仍需經過兩個縣市的議會同意通過才有可能推行，而不同政黨的新竹縣與新竹市長，則對升格一事各有看法。

新竹縣、市長不同調

新竹市長林智堅表示，認同大新竹合併升格可以讓台灣半導體產業區在與全世界競爭時，成為最強而有力的後盾的看法。對於新竹縣長楊文科和苗栗縣長徐耀昌的不同聲音，林智堅強調，合併升格是民眾的期待，是民意，政治工作者應以民意至上，人民為最重要的考量，其他都不是最重要的。

新竹縣長楊文科認為，新竹縣、市合併確實可以討論，但趕在明年完成，會引發很多問題，縣市合併升格的涉及層面廣大，除了國土規畫、地方制度法及財政收支劃分法等面向，更重要的是需要民意的支持，應與地方充分溝通討論，而不是為了選舉倉促行事，縣市合併升格不是一人或一黨說了算。

竹竹升格排除苗栗？竹南、頭份併新竹？

苗栗縣長徐耀昌表示，縣市合併必須考量共同生活圈，苗栗長年與大新竹地區合稱「竹竹苗」，有其歷史背景，若要合併升格，也應將苗栗納入，但光新竹縣、市合併，新竹縣民就不見得同意，何況還要納入苗栗縣。至於林智堅多個月前曾提將竹南與頭份併入大新竹，南苗地區併入台中市，徐耀昌批評，年紀輕輕就機關算盡，是要消滅苗栗縣嗎？林智堅吃相難看，不要把民進黨整個都搞輸掉了。

雲嘉嘉3縣長態度不同

新竹縣、市合併升格消息一出，也引發外界好奇「雲嘉嘉」呢？雲林縣長張麗善表示，合併的議題當然可以討論，但這時候拋出的用意不單純，每次傳出合併風聲，都是固定的幾位黨政高層在運作，若只是為了特定人士量身打造、延續政治生涯，對台灣長遠發展不是好事。

張麗善指出，與其談合併，不如實質深化區域合作、增加資源挹注、關心地方需求，舉例來說，在雲林縣的台塑六輕每年貢獻中央稅收超過400億，但透過統籌分配稅款，雲林縣只獲得約11億，這樣的條件公平嗎？更遑論其他的建設資源，相較於六都甚至是隔壁的嘉義縣，更少之又少，這些問題不需合併升格，只要中央有心，現在就可以做出改變。

嘉義縣長翁章梁表示，因為只是初步討論，他沒被通知，就他了解，雲嘉嘉合併有稍微溝通一下意見，焦點還在新竹縣市合併，較有高度共識，且蔡英文也說台灣國土規畫必須用更宏觀角度來談，所以關於雲嘉嘉或嘉義縣市合併議題，未來會用更宏觀、廣泛角度來討論，目前仍未有期程。

嘉義市長黃敏惠表示，目前為止還沒有看到具體的做法，還是希望任何的決策，多考慮到人民的感受。

彰化爭取第7都

人口數125萬9000人的彰化也爭取升格。彰化縣政府日前提出直轄市計畫書（草案）送議會臨時會審議通過，縣府將送內政部審議，爭取報請行政院明年年底核定成為全國第七都。

彰化縣長王惠美表示，全力爭取升格為全國第七都，因為彰化縣有非常悠久的歷史文化，在地產業也有很棒的隱型冠軍，尤其彰化縣的財政非常辛苦，她對彰化升格第七都樂觀其，而許多縣市一起升格共榮發展，顯示中央也了解地方財政困難。

彰化縣民進黨立委黃秀芳表示，雖然新竹已經有連署修法，但彰化是完全不需要修法就可以獨立升格，彰化縣議會也已經送件，「如果要升格大家應一併討論，而不是只有新竹去討論，這樣對其他縣市的人民也不公平」。

其他縣市長

台北市長柯文哲表示，不要為了選舉搞一些奇怪的事情，民進黨一直在做民調，只要發現會輸給民眾黨立委高虹安，就會縣市合併，國土重新規劃是很嚴肅的題目，6都已經很離譜，還7都，北市最近想發函給行政院，與其討論行政區重劃，不如先成立北北基辦公室，把河域治理、軌道運輸，以及公宅都市計畫等，可以整合的先整合，凡事要先有第一步，這個不做，直接跳行政區重劃，會相當困難。

新北市長侯友宜表示，中央真的不要搞錯方向，現在人民需要的不是這個，在選舉敏感關鍵的時間點，會讓大家質疑，是不是把黨擺在國家人民利益之前，「我覺得這個不好，變成大家都累了，也辛苦了，人民也煩了」。

高雄市長陳其邁表示，高雄也是縣、市合併，新竹科學園區有完整的半導體產業聚落，不管是從地方發展、產業發展及從城市治理角度來看，當然合併升格會是新竹發展的一個契機。

新竹市長人選

新竹縣和苗栗縣是國民黨鐵票倉，若竹竹苗合併被認為對藍營有利。國民黨新竹縣區域立委林為洲9月曾表示，若只談新竹縣市合併，人口相加僅102萬，尚不符地制法規定的125萬標準；若竹竹苗共同生活圈一起合併升格，人口就超過156萬，但這需要從長計議，所以2026年的地方選舉是比較恰當時機。

柯建銘對此回應，修法是楊文科先提出，他是被媒體問到時才談到修法可以討論，相信楊文科是身為地方首長，站在為籌措財源及地方發展的立場而提出，而林為洲日前要求林智堅應表態不參選新竹縣市合併後的首長，還說若合併要將苗栗縣納入，並於2026年上路，此說法根本是為自己盤算。

表態考慮參選新竹市長的時代力量立委邱顯智表示，不要重蹈國民黨政治升格的錯誤，很可惜柯建銘把行政區劃的重大議題，簡化為選舉考量的地方制度法第4條的修法，這是非常不可取的。

被點名有機會參選新竹市長的民眾黨立委高虹安表示，民進黨在新竹市主政七年，中央執政超過五年半，若真重視地方提升和宏觀治理，早就提出相關立法和政策配套的討論，或在既有法制框架下，建立更多跨區域共同治理的合作平台機制。

高虹安提到，任何能讓大新竹共好的政策和立法她都支持，不論是爭取中央經費、跨境區域縫合、確保產業水電、保障民生水質等，都是很值得努力的方向，但如果是透過縣市合併升格的方式，前提應該回到國家最根本的國土計畫、《地方制度法》、《財政劃分法》和《行政區劃程序法》等的改革框架下，透過充分討論、完整規劃，按部就班推動。

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