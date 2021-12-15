創天價賠償紀錄！機車違規撞癱汽車維修廠少東　判賠4029萬

▲新竹市發生機車違規左轉車禍，法院判賠4029萬，創下天價紀錄。（圖／達志示意圖）

記者吳銘峯／台北報導

新竹市開設汽車維修廠的薛姓男子，2019年7月間在新竹市區騎機車時，遭對向違規左轉的機車馮姓騎士撞上，機車全毀外，薛男顱內出血、重度昏迷，需插鼻胃管餵食，完全失去行為能力。家屬求償，高等法院審理後，判決馮男必須賠償4029萬餘元，創下單一車禍天價賠償紀錄。

判決指出，馮男2019年7月5日下午5時24分許，騎乘機車沿新竹市香山區延平路由北往南方向行駛，行駛至延平路2段1590巷交岔路口時，疏未注意機車須兩段左轉的標誌，貿然左轉。對向直行的另名機車騎士薛姓男子，閃避不及，2車對撞，薛男倒地，頭部重擊地面，受有雙側創傷性硬腦膜下出血、蜘蛛膜下腔出血，四肢無法正常活動等傷害，經送醫治療仍重度昏迷而無行為能力。

刑事部分，馮男雖犯過失傷害罪，但因自首，最後遭判刑6月定讞，得意科罰金18萬元，並已執行完畢。由於薛男因受傷性顱內出血手術後意識不清，長期臥床，須以鼻胃管灌食，住進護理之家。薛男的父親不滿，代替兒子提出附帶民事訴訟，聲明求償1億9013萬5439元。高等法院審理後，計算薛父提出求償項目，除了看護、醫療等費用外，另外他還聲明兒子每月受有10萬712萬元的薪資損失，以及600萬元精神慰撫金；因此高院計算求償總數為6473萬214元，聲明求償逾越部分則屬無據。

至於實質求償部分，馮男不爭執薛男的看護費用1846萬9000元、病房護理費1萬8669元、醫療費用12萬668元、營養健康食品費226萬6650元、報廢機車損失2萬7800元，以上全數判准。

至於勞動力減損部分，高院計算後，認為1985年出生的薛男，原本在父親開設的汽車維修廠工作，依照勞動部職業類別薪資調查動態查詢網頁，查詢2019年7月各業受僱員工總薪資調查統計資料，其中汽車及其零件製造業之主管及監督人員每月總薪資為7萬3864元，因此改以此基準計算，認定薛男勞動力減損1739萬3756元。此外，高院也酌減精神慰撫金為200萬元。最後高院加總賠償金額，判決馮男須賠償薛男4029萬6543元，這創下我國司法史上，單一車禍、單一原被告的車禍賠償天價紀錄。