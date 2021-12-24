評大新竹合併「合法不正當」　王世堅：權力的傲慢

▲台北市議員王世堅24日下午受訪。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

大新竹合併議題近來吵得正熱，民進黨議員王世堅表示，大新竹合併有其必要，「但是合法卻不正當」，這個議題應該更廣泛的社會討論。他舉例，若只有新竹縣市合併等於拋棄了苗栗縣，這是非常不公平的事情，「我覺得這麼做確實欠缺考慮，這是權力的傲慢」。

針對竹竹合併議題，王世堅先酸了柯文哲一輪，指大新竹合併有其必要，但排除苗栗確實值得商榷，這應該有更長時間的社會討論、政府縝密規劃下才做的，「可是柯市長是見獵心喜、見縫插針，選在這時候刻意來攻擊這件事，若認為沒有強有力的在野黨，那你就好好盡心力嘛，不是嗎？」

「你要擔任在野黨，那也要全民認同啊！」王世堅說，民眾黨是一個全民不到10％、個位數支持率的政黨，那你黨主席柯文哲還說什麼呢？表示大家認同的是執政的作為，反而唾棄你這個極端少數支持率的在野黨，「在野黨自己要加油啦」。

接著王世堅說，現在大新竹的合併表面上是合法，「但是合法卻不正當」，我認為這個議題應該更廣泛的社會討論，政府做更深層、更多的努力規劃才能這麼做。最主台灣是2300萬人、22縣市全國一命，沒有任何一位民眾、一個縣市應該被拋棄，若只有新竹縣市合併等於拋棄了苗栗縣，這是非常不公平的事情。

王世堅說，苗栗縣「前不著村後不著店」，前面的桃園、後面的台中都已經升格院轄市，若只有新竹縣市合併，等於獨獨放棄了苗栗縣，那未來苗栗縣怎麼辦？我覺得這麼做確實欠缺考慮，「這是權力的傲慢」。