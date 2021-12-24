　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

評大新竹合併「合法不正當」　王世堅：權力的傲慢

▲▼台北市議員王世堅24日下午受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市議員王世堅24日下午受訪。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

大新竹合併議題近來吵得正熱，民進黨議員王世堅表示，大新竹合併有其必要，「但是合法卻不正當」，這個議題應該更廣泛的社會討論。他舉例，若只有新竹縣市合併等於拋棄了苗栗縣，這是非常不公平的事情，「我覺得這麼做確實欠缺考慮，這是權力的傲慢」。

針對竹竹合併議題，王世堅先酸了柯文哲一輪，指大新竹合併有其必要，但排除苗栗確實值得商榷，這應該有更長時間的社會討論、政府縝密規劃下才做的，「可是柯市長是見獵心喜、見縫插針，選在這時候刻意來攻擊這件事，若認為沒有強有力的在野黨，那你就好好盡心力嘛，不是嗎？」

「你要擔任在野黨，那也要全民認同啊！」王世堅說，民眾黨是一個全民不到10％、個位數支持率的政黨，那你黨主席柯文哲還說什麼呢？表示大家認同的是執政的作為，反而唾棄你這個極端少數支持率的在野黨，「在野黨自己要加油啦」。

接著王世堅說，現在大新竹的合併表面上是合法，「但是合法卻不正當」，我認為這個議題應該更廣泛的社會討論，政府做更深層、更多的努力規劃才能這麼做。最主台灣是2300萬人、22縣市全國一命，沒有任何一位民眾、一個縣市應該被拋棄，若只有新竹縣市合併等於拋棄了苗栗縣，這是非常不公平的事情。

王世堅說，苗栗縣「前不著村後不著店」，前面的桃園、後面的台中都已經升格院轄市，若只有新竹縣市合併，等於獨獨放棄了苗栗縣，那未來苗栗縣怎麼辦？我覺得這麼做確實欠缺考慮，「這是權力的傲慢」。

►運動穿這件就贏了！

ET快訊
今晚冷氣團南衝！明起「連凍4天剩10度」　跨年＋元旦天氣出爐
威廉求婚現場曝光！卓君澤身穿白紗　王子泛淚
她神擬120字「王力宏懺悔信」球丟回蕾神！千人跪：這篇值一棟
獨／「台南神秘光球」高清照曝光！　網驚：外星人？
老公上網約炮「男女通吃」！　整根潰瘍害妻染梅毒
威廉求婚卓君澤成功！　「偷把她騙上山」阿緯、王子都在場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃捷、陳致中入列！10人獲問政優質高雄議員　待觀察6人名單曝

石木欽案判罰俸1年　監察委員：將研議是否上訴

看王力宏婚變有感　陳佩琪：哪天鬧離婚跟柯文哲論戰會是誰勝？

呂秀蓮喊話蔡英文「特赦陳水扁」　陳致中：最憂心家父身心健康

評大新竹合併「合法不正當」　王世堅：權力的傲慢

南韓特赦朴槿惠盼社會和解　呂秀蓮籲：蔡英文應特赦陳水扁

老柯厲害！鄭運鵬曝：柯建銘《地制法》逕付二讀逼出在野黨表態

快訊／立院三讀　父母可同時請領育嬰留職停薪津貼

圖／確診者造訪饒河夜市　現場急清消、停業到25日下午3點

揭新北環保局惡霸行徑　資深媒體人怒tag侯友宜：無法無天了！

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

屁孩騎「改管機車」緊貼轎車後方　一路按喇叭逼車...網：在吸尾流？

女29歲檢查出肺癌七天術後紀錄　她呼籲：要做「低劑量電腦斷層」

黑人陳建州挨批「兄弟出事逃超快」　發聲點名彈頭！「大家都遍體鱗傷」

大隊接力剛接棒直接「領先一圈」　帥氣翻筋斗滾完秒衝刺還得第2名

完結篇？李靚蕾又發文「到此為止」　王力宏重生路上「會支持和協助他」

黃捷、陳致中入列！10人獲問政優質高雄議員　待觀察6人名單曝

石木欽案判罰俸1年　監察委員：將研議是否上訴

看王力宏婚變有感　陳佩琪：哪天鬧離婚跟柯文哲論戰會是誰勝？

呂秀蓮喊話蔡英文「特赦陳水扁」　陳致中：最憂心家父身心健康

評大新竹合併「合法不正當」　王世堅：權力的傲慢

南韓特赦朴槿惠盼社會和解　呂秀蓮籲：蔡英文應特赦陳水扁

老柯厲害！鄭運鵬曝：柯建銘《地制法》逕付二讀逼出在野黨表態

快訊／立院三讀　父母可同時請領育嬰留職停薪津貼

圖／確診者造訪饒河夜市　現場急清消、停業到25日下午3點

揭新北環保局惡霸行徑　資深媒體人怒tag侯友宜：無法無天了！

汪小菲離婚1個月就爆新歡！　陸網風向逆轉大罵：出軌還潑大S髒水

台中國際茶、咖啡暨烘焙展今登場　「拉丁美洲館」特色商品迎聖誕

是你嗎？台東縣家庭健康護照　第2波摸彩得獎名單出爐

媽講電話灰鸚鵡「搞威說拜拜」　加碼表演嘟嘟聲笑噴網：我家也是

杜娃黎波「熱戀超模弟兩年」爆分手　IG曬聖誕派對辣照男友缺席

日統客運雲林-台北4路線不停駛　董座喊話交通部：別再卡關

暗黑蛋餅竟加「這1料」！　他崩潰：老闆是茄子蛋歌迷？

理財周刊／升息　然後呢？

老公同志網站約砲「X你到射」　妻見性病診斷書崩潰訴離獲准

冬奧舉辦在即　北京提倡「就地過節」防堵疫情

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

政治熱門新聞

圖／確診者造訪饒河夜市　現場急清消、停業到25日下午3點

顏寬恒匿名送代步車　白家人說話了

快訊／立院三讀　父母可同時請領育嬰留職停薪津貼

快訊／立院再爆肉搏！藍委為《地制法》突襲佔領主席台

朱立倫傳考慮選高雄市長　重振國民黨士氣

2兆總預算「跳過審查」　媒體人批民進黨：前所未有的囂張

顏寬恒：家庭背景無法選擇　遇到2種情況口才變不好

撒古流疑涉性侵　揭北美館扯「國家任務」施壓被害人和解錄音檔曝

逛街挑禮物送陳佩琪　柯文哲不忘「逆時鐘」

幕後／挺過疫情！萬華血清研究出爐　受試者抗體97%「不再危險」

新竹升格「排除苗栗」　議長不滿：把大竹科切成小竹科

韓國瑜變身暢銷作家　新書霸榜冠軍

趙少康抓包小編上班偷看丁特　表態力挺：杜絕變相詐欺

快訊／新北公共托育中心1902人　明年加薪4000元

更多熱門

相關新聞

直擊／糗！時力寫布條抗議多數暴力　手寫字「多一橫」

直擊／糗！時力寫布條抗議多數暴力　手寫字「多一橫」

為促成大新竹合併升格，民進黨立院黨團總召柯建銘日前提出《地方制度法》修正草案，今（24日）經立法院院會表決順利付委，國民黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團會中痛批該修法因人設事，主張應退回程序委員會重新提出，並罕見地一起聚集在議場中央，高呼口號表達不滿。然而，時代力量黨團繪製的「堅決反對多數暴力」巨型布條卻疑似寫錯字，將「數」字多一橫，意外成為朝野立委討論焦點。

時力批民進黨強推竹竹合：修法當兒戲！

時力批民進黨強推竹竹合：修法當兒戲！

綠舊招重用！賴香伶轟「不到一天原形畢露」

綠舊招重用！賴香伶轟「不到一天原形畢露」

屢提逕付二讀遭轟「綠色獨裁」　柯建銘：符合議事程序

屢提逕付二讀遭轟「綠色獨裁」　柯建銘：符合議事程序

綠委4天3夜排班《地制法》順利遞案　蔡英文送早餐打氣

綠委4天3夜排班《地制法》順利遞案　蔡英文送早餐打氣

關鍵字：

王世堅民進黨新竹市縣市合併

讀者迴響

熱門新聞

快訊／汪小菲帶25歲妹回家！　大S親發聲

「藝人嫖客花名冊」瘋傳！狗仔揭：很大的未爆彈

愛女生前遭性侵！父為討公道動私刑打死他

李妍瑾凌晨1036字還原「彈頭強壓摸胸」現場

唐綺陽警告聖誕節2星象變化「負能量爆棚」：會壓垮生活

《女人我最大》女星宣布懷孕！

瑪莎惡少把男大生打重傷！竟反告傷害：他也有動手

李妍瑾直播爆走「扯到周杰倫」曝溫泉事件叫囂彈頭

「神秘光球」37秒飛越西港被拍到

林俊傑遭曖昧點名氣炸　網友再曝「4私密截圖」

彈頭秒回李妍瑾！認了指控「我當時妹太多」：深深地道歉

王力宏早洩自戀人格！為李靚蕾訂製生日蛋糕「主角全是自己」

被約泡湯不喜歡為何還去？李妍瑾說

「人妻女神」驚爆賣淫！狗仔4線索指出身分

李靚蕾舊衣穿4年「耳環戴16年」打臉拜金說

更多

最夯影音

更多
雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒
消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面