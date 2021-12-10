四寶驚喜來報到　二子二女雙倍好

▲設籍新竹市之新生兒，在辦理出生登記時，都能領到「新竹市新生兒寬口奶瓶禮盒」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2021年台灣出生率在全球200多個國家排名中敬陪末座，台灣社會少子化的情況日益嚴重，市長林智堅上任以來，積極營造兒童友善城市，讓年輕人「很有感也很勇敢」的「願生」，因此近年來人口呈現穩定成長，生育率也一直在全國各縣市中名列前茅，堪稱「幸孕城市」。

本市市民葉小姐於近日前往北區戶政事務所辦理第四胎出生登記，葉小姐表示17年生了四胎，第四胎跟前一胎相隔10幾年，其實是意外的驚喜，不過二子二女湊成雙倍好，也是吉兆，生活中除了比平常手忙腳亂以外，全家人都很開心的在國慶日迎接國慶寶寶小女兒的到來，當天辦理出生登記還領到了超級可愛「好事花生‧戲水遊」款式的奶瓶組，且新竹市生小孩有一系列的補助和措施，像是生育津貼、育兒津貼、保母托育補助、親屬托育補助、免費育兒指導服務、公共托育措施等，讓葉小姐直說在新竹市出生的孩子真的很幸福!

新竹市政府表示，自林市長上任以來，便積極規劃改善城市，更以打造幸福兒童城市為目標。本市為鼔勵生育，第一胎補助1萬5千元的生育津貼，第二胎起每胎增加5千元，若該胎次為雙胞胎補助新臺幣5萬元、三胞胎以上或第二次以上雙胞胎補助新臺幣10萬元。另外每個月也有育兒津貼、托育補助等補助，給予年輕父母在養兒育女經濟上的支持。

另外，自109年1月1日起凡設籍新竹市之新生兒，在戶政事務所辦理出生登記時，都能領到「新竹市新生兒寬口奶瓶禮盒」，奶瓶有4款主題，以新竹市在地名產、物產為主，希望塑造充滿童趣、在地化元素的禮盒，讓新生兒家庭感受到市府的用心，也讓市民知道新竹市是一個宜居城市。