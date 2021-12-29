北市生育獎勵金再加碼5000元！第二胎發2.5萬　第三胎3萬元

▲台北市生育獎勵金加碼，第二胎和第三胎各加碼5000元。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府8月通過「台北市生育獎勵金發放辦法」修正草案，獎勵金額及領取資格條件大幅修改，北北基10個月設籍期間，第3名以上新生兒每胎發放2萬5000元獎勵金；不過，台北市政府28日再定案，第二胎發放2萬5000元、第三胎也加碼成發放3萬元，並於明年修法後實施。

台北市民政局表示，為嘉惠生育新生兒家庭，北市28日在市長室會議拍板定案，提出生育獎勵金發放辦法修正草案，針對第二胎加碼5,000元，共發放2萬5000元，第三胎也再加碼5000元，共發放3萬元，並於明年修法通過後實施，以鼓勵年輕人在台北成家育兒，預期近萬名新生兒母親將受惠。

民政局提及，北市生育獎勵金發放辦法日前已將北北基共同生活圈的需求「設籍期間由1年修正縮減為10個月」、「北北基連續設籍期間合併計入10個月設籍期間」納入規劃，此次修正的主要方向，包括第二胎核發2萬5000元、第三胎核發3萬元，並不改變原有10個月設籍期間、北北基設籍期間合併計規定。

此外，除了生育獎勵金加碼，民政局指出，2022年8月起，育兒津貼及托育補助將再加碼每個月1500元，幼兒園學費也將再減免每月500元，預期可以大幅減輕育兒負擔。