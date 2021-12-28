北市今年酒駕奪4命　柯文哲：除了修法重懲「還要醫療介入」

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者宋良義攝）

記者袁茵／台北報導

高雄38歲黃姓男子日前三度酒駕，駕駛BMW撞上一家四口，造成1死3傷悲劇，使酒駕議題再度受到外界熱議。台北市長柯文哲28日表示，重複酒駕行為不能只以形式懲戒遏制，要用醫療角度面對，北市於2015年組成「跨專業飲酒問題介入團隊」，截至2020年，輔導427人裡面，有389人無再犯紀錄。

「年終尾牙你開心喝酒，酒後開車卻可能是別人悲傷的開始。」柯文哲28日晚間於臉書指出，這幾天又有酒駕肇事，一家四口不過就是走在斑馬線上要去欣賞燈光秀，卻被酒駕男撞上，從此家庭四散，媽媽再也不能牽著孩子的手、陪孩子看著燈光、煙火，爸爸和2個孩子也會一生面對痛苦的記憶，這是不折不扣的悲劇。

柯文哲提及，重複酒駕的行為不能只以刑事懲戒來遏制， 要用醫療角度來面對重覆酒駕的問題，從2015年開始，他就指示台北市聯合醫院松德院區組成「跨專業飲酒問題介入團隊」，加強與司法的合作，由醫院輔導檢察官轉介酒駕個案，規劃協助戒除酒癮；截至2020年輔導472人裡，有389人已無再犯紀錄。

柯文哲說，這幾年北市非常嚴格的進行反酒駕執法，從2014年至2018年，每年取締上萬件，提高見警率，讓酒駕肇事死傷人數逐年下降，從2012年死傷606人、死亡11人，已經下降到今年死傷49人，死亡數則降到4人，「但這樣還不夠，每個數字都是一條人命、一個家庭；每一年，仍舊有數條人命逝去，有太多人在馬路上被酒杯當街謀殺。」

最後，柯文哲認為，要遏止酒駕除了修法重懲，一定要輔以醫療上的介入、社會整體支援；儘管台北市的酒駕死亡人數已是六都最低，但他會更努力，「因為我不想再看見有任何人需要承擔被酒駕奪走親人的痛苦，我們會繼續努力。」

●《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。