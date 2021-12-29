國際銅價走揚引賊！竊盜通緝犯闖士林廢棄商辦　警前後包夾逮人

記者黃宥寧／台北報導

國際銅價走揚引竊賊！北市士林警接獲民眾報案，在福林路一帶有間廢棄商業辦公室遭入侵並竊取電纜線，警方不敢輕忽立即展開偵查。日前前往該商辦巡邏時，門口見到一輛可疑車輛，經查為失竊車輛，警方立即佈署警力在巷口前後包夾，當場將想逃跑的郭姓竊盜通緝犯逮捕，並查扣犯案工具等證物。訊後依竊盜罪移送士林地檢署偵辦。

▲囂張竊賊闖進士林區某廢棄商辦偷竊電纜線，遭警前後包夾逮捕。（圖／記者黃宥寧翻攝）

由於民眾報案，轄區文林派出所除了立即展開偵查外，也編排連日深夜埋伏勤務，等候竊賊重返舊地，果然在日前進行巡邏時，見到商辦門口停一輛可疑車輛，立即使用M-Police查詢，發現該車竟是失竊車輛，隨時派員進入廢棄商辦。

進屋後，見角落有手電筒燈光隱隱發亮，突然間，一個人站起來往門口拔腿狂奔，所幸警方已經先在巷口兩側佈署警力前後包夾，告知完50歲郭姓嫌犯米蘭達權利後，當場將人逮捕，並查扣犯案工具一批等證物。

▼毒品前科郭嫌，疑似缺錢買毒才潛入廢棄商辦欲竊走電纜線。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方進一步也發現，郭嫌除了是竊車賊外，更有其它竊盜案遭通緝，更有毒品前科，初步了解可能是為了買毒品才相中近來漲勢猛烈的電纜線。由於，郭姓嫌犯是個老賊，對於民眾報案遭竊的電纜線是否是他偷走，皆全盤否認，警方訊後依竊盜罪移送士林地檢偵辦。

對此，士林分局也呼籲民眾，近期因國際原物料飆漲，銅價也水漲船高，竊賊遂鎖定電纜線為下手目標，但電纜線失竊不僅影響民生供電，也可能導致企業、工廠營運設備損壞等鉅額損失，警方將加強巡查，民眾如發現疑似有竊盜情形，請立即撥打110報案，共同遏止不法情事發生，另請民眾加強住所防竊設備，如有需要可請警方進行治安風水師評估加強防竊。