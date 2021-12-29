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快訊／不入民眾黨卻要接班柯文哲　黃珊珊：政黨從沒在我的考慮內

▲▼台北市副市長黃珊珊出席台北生技園區上樑典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

2022年九合一選舉即將進入倒數一年，各路人馬紛紛開始動作。台北市長柯文哲屬意由副市長黃珊珊接班，但因其黨籍仍屬親民黨，引來民眾黨基層不滿，對她「不入黨」頗有微詞。對此，黃珊珊29日回應，自己每天都在工作，政黨的問題從來沒有在考慮內。

黃珊珊29日上午陪同柯文哲出席義勇警察大隊長布達典禮。針對外傳民眾黨基層對她有意見，她表示，每天都在做台北市政工作，沒有心思去想選舉，「把自己的工作做好才是首要之重」。她還說，從政多年至今，「從來沒有想過政黨問題」，現階段就是把自己的事情做好。

媒體追問，是否已規劃參選市長？黃珊珊說，每一天都在做好該做的事情，不是她規不規畫，而是看城市、市民需要什麼；她表示，既然自己是副市長，就會把工作做好。

至於是否會加入民眾黨？黃珊珊重申，做好該做的事就好，政黨不在自己的考慮之內，「民眾黨和親民黨都是柔性政黨，大家不要只有你、我」，且台北市議會現有7個黨入主，台北市應要爭取最多市民的支持，不是只有藍綠而已。

黃珊珊說，希望外界不要一直狹隘的去想該怎麼做，如果要選市長，自己會努力爭取最多人支持。

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