台北花季2022引爆賞花潮　絕美茶花隧道、三層崎花毯接力登場

▲2022台北花展，由茶花隧道打頭陣。（圖／公園處提供）



記者陳家祥／台北報導

台北花季陪你迎接2022新年！新的一年到來，台北市也迎來花季展期登場，從茶花、薰衣草、櫻花、杜鵑花等，一路接續不斷盛開到3月底，讓市民朋友不用出遠門到外縣市也能觀賞到色彩斑斕繽紛的花海。

北市工務局公園處指出，台北花季邀來六度提名葛萊美唱片設計及榮獲金曲獎最佳裝幀設計獎設計師蕭青陽，說上一段與花的小故事。觀察萬花筒裡的花花世界、描膩自然花朵的黃金比例，蕭青陽眼裡，花如同像水彩渲染，像是大自然對人們的歡迎。

▲2022台北花季主視覺設計師蕭青陽。（圖／公園處提供）



首先登場的是展期自1月7日16日的2022台北茶花展「春花百韻」。今年以找尋初衷為概念，探訪最原始的茶花，於花卉試驗中心展出難得一見的百年茶花，同時也邀請台北市泰北雙語學校設計群科共同參展，豐富展覽的色調與美感，讓民眾享受多重視覺饗宴。

接著則是近年爆紅、有台版富良野美名的「三層崎花海」。2022三層崎花海展期自1月20日起至3月31日止，以花田方式設計，選用薰衣草、銀葉菊、孔雀草、五彩石竹及四季秋海棠，建構出漸層及俐落線條感，以達壯闊整齊之效。其中，今年花田最大亮點，是以1萬6千盆薰衣草設計出面積1千平方公尺的薰衣草海，把薰衣草的幸福感傳遞給所有來訪的市民。

接著東湖「樂活夜櫻季」趕在農曆過年前登場，展期從1月29日到2月28日，由於展期適逢西洋情人節，也邀請民眾與所愛一起漫步在浪漫櫻花樹下，享受幸福的時光。

▲三層崎花毯。（圖／公園處提供）



接著在新一年度開工後，2022士林官邸鬱金香展緊接著登場。主題為「遇見幸福」，展期自2月18日至28日，展區內有超過13萬株的鬱金香，搭配童話故事主題，將各展區規劃打造成夢幻故事情境，讓民眾彷彿置身在童話世界中，沉浸在春花浪漫的幸福氛圍。

重頭戲的「陽明山花季」，則將從2月19日綻放至3月20日。2022年主題為「花見春櫻」，今年特別與超人氣三麗鷗明星雙星仙子Little Twin Stars合作，搭配粉嫩春櫻、杜鵑花療癒人心，陪民眾們度過春日幸福時光。

公園處黃淑如處長表示，陽明山花季特別在異業合作上創造更多的話題，尤其是邀請到國內知名食品廠商合作推出限定商品，將民眾們喜愛的經典零食換上新裝，外包裝以蕭青陽老師設計的櫻花意象為基底，結合落櫻繽紛畫面，呈現浪漫氛圍。另外，也與知名烘焙坊合作，推出新包裝產品，傳遞「烘焙・幸福」理念，讓陽明山花季陪伴在民眾的生活中，享受平凡的幸福。

▲樂活夜櫻季。（圖／公園處提供）