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苗縣獅潭協雲宮櫻花含苞待放　警超前部署將實施人車管制

▲苗栗警方29日前往獅潭協雲宮，為即將到來的櫻花季節進行交管協商。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗警方29日前往獅潭協雲宮，為即將到來的櫻花季節進行交管協商。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣獅潭鄉協雲宮周邊，往年櫻花盛開吸引不少遊客駐足；大湖分局29日會同苗栗分局與廟方人員，一同協商車輛賞櫻管制事宜，做好事前準備，以免造成車輛壅塞，以維持交通順暢。

警方表示，草莓季已開始執行，獅潭鄉協雲宮櫻花也即將盛開；鑒於2021年初協雲宮櫻花盛開，2個月期間人潮及車流眾造成上下車輛回堵，讓遊客乘興而來，敗興而歸；警方遂提前部署，且前往該寺廟拜訪總幹事研商櫻花盛開期間車輛進出動線管制，並請寺廟加派志工管制車流及停車秩序，以免造成車輛壅塞，以維持交通順暢。

協雲宮地處獅潭與公館交界，主要聯絡道路全靠苗24線，但苗24線部分路段狹窄，加上彎道多；平時賞櫻車流量已爆量，加上連續假期時幾乎動彈不得，更有附近住家抱怨，有缺乏公德心的民眾，口罩、飲料罐、塑膠袋等垃圾亂丟，甚至連嬰兒換下的尿布也扔在路邊。

大湖分局長廖志明特地呼籲，目前防疫工作是國家當前最重要的議題，除了戶外賞櫻外，更要注意防疫原則，人群聚集時即需隨時戴口罩、保持社交距離，警方將會加強聯絡道及沿線交通疏導管制，讓民眾感到「警安心」，讓遊客「快快樂樂出門，平平安安回家」。

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